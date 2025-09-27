Национално състезание за възрастни хора по бедствена готовност, първа помощ, психосоциална подкрепа и водна безопасност ще се състои в с. Лозен

Национално състезание за възрастни хора по бедствена готовност, първа помощ, психосоциална подкрепа и водна безопасност ще се състои в Националния учебно-логистичен център на Българския Червен кръст (БЧК) в с. Лозен. Това съобщиха от пресслужбата на БЧК. Състезанието е в навечерието на 1 октомври - Международен ден на възрастните хора.

В надпреварата ще участват 16 отбора от цялата страна, които ще демонстрират практически умения и знания. Участниците ще преминат през 16 състезателни пункта, на които ще покажат готовност за реакция в кризисни ситуации, оказване на първа долекарска помощ, умения за психосоциална подкрепа и познания по водна безопасност.

Състезателите са бенефициенти на програмата „Храни и основно материално подпомагане“ 2021–2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд Плюс, Операция „Подкрепа“. Тази програма има за цел подпомагане на най-уязвимите групи чрез предоставяне на храна, хигиенни материали и съпътстващи мерки, сред които е и националното състезание. Събитието насърчава придобиването на важни умения за справяне с кризи и допринася за социалното включване на възрастните хора, които са сред най-уязвимите групи в обществото.

През октомври 2024 г. се проведе аналогично състезание, в което се включиха 75 участници от 15 области в страната.

Международният ден на възрастните хора се отбелязва от 1991 г. с резолюция A/RES/45/106 на Общото събрание на ООН от 14 декември 1990 г., с цел да се повиши информираността на международната общност относно проблемите на възрастните хора и да се отбележи приносът и участието им в обществото, сочи информация на отдел "Справочна" на БТА.