Общинските съветници в Шумен решиха да бъде закрита Детска градина „Радост“ в с. Новосел

Решение да бъде закрита Детска градина (ДГ) „Радост“ – с. Новосел, считано от учебната 2025/2026 година, взеха общинските съветници в Шумен с 26 гласа „за“, три - „против“ и шест - „въздържал се“. За приемаща институция с решението се определя ДГ „Васил Левски" - с. Черенча. Ежедневният транспорт на децата от Новосел до Черенча ще се осъществява съгласно изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование.

С решението се предоставя на кмета на Новосел за стопанисване и управление сградният фонд, съоръженията и прилежащият терен, представляващи публична общинска собственост.

През последните години се наблюдава тенденция за намаляване на децата в община Шумен, каза вносителят на докладната записка - зам.-кметът по образование и култура на общината Даниела Савчева. Тя коментира, че е получена докладна записка от директора на детската градина за три деца, които към 1 септември се обучават в детската градина. Към днешна дата ние нямаме брой деца за съществуването на тази детска градина, съгласно нормативните изисквания, подчерта тя.

Общинският съветник Ивайло Обретенов обяви, че партия „Възраждане“ е против закриване на учебни заведения и групата на партията в Общинския съвет ще гласуват против предложението. „Градината затворим ли я сега, тя няма да се възстанови. Не трябва заради средства да лишаваме от бъдеще това населено място. Порочната практика да се затварят учебни заведения не трябва да продължава“, каза той. Общинският съветник Данаил Данев коментира, че колкото и да е трудно решението за закриване на детската градина, то трябва да бъде подкрепено, за да се оптимизира мрежата от детски градини в община Шумен. В хода на дебата общинският съветник Пламен Петков отбеляза, че никой не иска да закрива учебно заведение, но по думите му общинските съветници са принудени да вземат това решение от нормативната база. Общинският съветник Иван Йонков каза, че подкрепя аргументите на вносителите на докладната записка и ще подкрепи решението. Метин Джамбазов от ДПС предложи в решението по точката да се включи възможността ДГ „Радост“ да се възстанови, ако се осигури необходим брой деца за функционирането ѝ според нормативните изисквания в бъдеще. Предложението беше подкрепено от общинските съветници.

По данни на директора на детската градина общият брой на записаните деца за учебната 2025-2026 г. са три, като две от тях са с адрес с. Средня и съгласно Закона за предучилищното и училищното образование децата от населено място, в което няма детска градина, могат да пътуват до най-близкото населено място, в този случай това е с. Черенча. Транспортното разстояние от Средня до Черенча е 2 км., от Средня до Новосел е 2,8 км., е посочено в докладната записка по точката.

През летните месеци е извършена проверка на място в Новосел и е проведен разговор с кмета на селото за децата с постоянен/настоящ адрес по данни на ГРАО, в който е установено, че голяма част от тях са в чужбина, е уточнено още в докладната.

Вчера общинските съветници в Шумен решиха да прекратят заседанието на Общинския съвет и то да продължи с разглеждане на останалите точки в дневния ред на 26 септември.