Общинските съветници ще изберат почетен гражданин на Стара Загора за 2025 година

На днешното редовно заседание Общинският съвет в Стара Загора ще избира почетен гражданин за 2025 година. Това се посочва в публикувания на официалната страница на общината дневен ред. За удостояване със званието ще се борят бившият директор на Държавна опера - Стара Загора Огнян Драганов и председателят на Търговско-промишлената палата в Стара Загора Олег Стоилов.

По време на 32-ото заседание на първо четене ще бъдат обсъдени промени в наредбите за обществения ред в Община Стара Загора и за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на общината, а на второ четене - в наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на общината, както и в Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства, двойки във фактическо съжителство и жени без партньор с репродуктивни проблеми, живущи на територията на общината.

По предложение на председателя на Общинския съвет Ивета Лазарова ще бъде обсъдено създаването на постоянна Етична комисия към Общинския съвет с численост от седем души.

В дневния ред на заседанието е включено за обсъждане съгласуване за започване на процедура за преобразуване чрез вливане на общинско търговско дружество „Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД в УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД.

Общинските съветници ще гласуват увеличаване на числеността на Зоопарка с трима души и с двама души на звено „Спорт за всички и спортни дейности“, считано от 1 октомври. От същата дата ще бъде гласувано и намаляване числеността на звено „Градска мобилност“ с една бройка.

Предвижда се да бъде обсъдено приемане на общински годишен план за социалните услуги през 2026 година на територията на общината.

В дневния ред на редовното заседание са включени над 90 предложения.