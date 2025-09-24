Добричлии протестираха пред Общината поради лошото състояние на улиците в квартала им и липсата на тротоари

Жителите на т.нар квартал Рилски блокове около улица „Хан Тервел“ в Добрич излязоха на втори протест. Техните искания са за изграждане на тротоари и пътна инфраструктура в квартала, както и за автобусна линия от градския транспорт до поликлиника и пазара. Този път те протестираха пред Община Добрич.

„Бях провокирана да организирам протеста поради катастрофалното състояние на цялата инфраструктура в квартала, тъй като няма нито една проходима улица. След предния протест преасфалтираха основната транспортна артерия, улица „Хан Тервел“, като след това дейностите бяха замразени, недовършени, като съответно няма изградени тротоари“, това каза пред медии Антония Манева, организатор на протеста. Тя допълни, че са констатирани и много нарушения по време на работния процес.

„Сигнализирали сме Общината и смятаме, че улицата така е не само недовършена, а и негодна за ползване и в близко време отново ще се наложи нов ремонт. Тъй като в общината това е честа практика да не се завършват ремонтите, да не са качествени или в много дълги срокове, което води до разрушаване на постигнатото, решихме да реагираме доста бързо и да не им даваме години време“, каза още тя.

Манева посочи, че имат и още едно искане. „Кварталът няма директна транспортна връзка до Диагностично-консултативен център I, до пазара и близките училища, които се посещават от учениците от квартала. Искаме автобусна линия от градския транспорт, която да обхваща и тези точки. Това са двете основни искания“, допълни Манева.

Според инженер Александър Димитров, който също е жител на квартала, има доста нередности по ремонта. Той посочи, че всички отводнителни шахти са били разкопани за прокарването на водопреносна и канализационна мрежа и след това е било асфалтирано без да бъдат възстановени. „Нямат право да асфалтират върху мостово съоръжението без да имат част „Конструктивна“. Или поне като се премахне настилката, трябва да се сложи такава със същата дебелина. Те увеличиха дебелината на настилката, сложиха допълнително бордюри, а в същия момент, отдолу съоръжението е нарушено, армировката е корозирала. Съвсем скоро може да се очакват проблеми. Другото нещо е, че парапетите са прекалено ниски“, добави Димитров.

Антония Манева посочи, че този протест не е персонален. „Ние сме длъжни за себе си да осъществяваме граждански контрол, защото това е единственият ефикасен начин да си помогнем сами, защото стигнахме до тази фаза в нашето общество, помощ за самопомощ. Всичко останало е утопия, защото администрацията мисли в грешни категории, като проекти, европейско развитие и всякакви такива абсурдни, красиви наименувания, но нищо от това не се реализира практически в общината. Общината трябва да мисли за хората и да се сети, че съществуват думата „граждани“ и тя трябва да е в тяхна услуга и просто да се замисли какво означава думата „благоустройство“. Тя идва от „благо“, а благото е за обществото, а не за други индивиди“, каза още Манева.

Тя посочи, че ще изчакат позицията на Общината по темата и какво ще се случи, след което ще предприемат други стъпки. „Няма да допуснем да не бъдат изградени тротоари. Това е основната транспортна отсечка. Имаме голям магазин наблизо, пенсионерите пазаруват там, майки с деца минават. Това е единствената, що-годе проходима улица в момента в квартала, така че няма да направим отстъпки да не бъдат направени тротоари“, завърши Манева.

Община Добрич изпрати позиция до медиите, в която е посочено, че е запозната с недоволството на живущите в района на „Рилските блокове“ относно ремонта на ул. „Хан Тервел“. „Това е дълго чакан ремонт от гражданите на Добрич и напълно разбираме очакванията на хората той да бъде изпълнен качествено. В момента улицата е асфалтирана, но при извършените проверки установихме, че ремонтът не отговаря на изискванията за качество. Строителният обект все още не е приет и не е въведен в експлоатация. Предстои полагане на хоризонтална маркировка и извършване на допълнителни дейности по ремонта на улицата“, е посочено в становището на Общината.

Оттам допълват, че администрацията няма да приеме некачествено изпълнение и актът за плащане няма да бъде подписан, докато нередностите не бъдат отстранени.