Повишаване на цените за паркиране предвижда изменение на общинска наредба в Кюстендил

Изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС на Община Кюстендил и състоянието на общинския дълг към 31.12.2024 г. ще гласуват общинските съветници от Кюстендил на днешното си заседание. То е насрочено от 14:00 часа, в залата на Общината, става ясно от публикуваната покана в сайта на администрацията.

Общинските съветници ще гласуват одитирания годишен финансов отчет на Община Кюстендил за 2024 г. ,заедно с одитен доклад на Сметната палата.

В дневния ред на днешното заседание е включена и точка относно приемане на финансовия анализ на търговско дружество "Хигия" ЕООД - Кюстендил за 2024 г., което е 100% общинска собственост, информация за дейността и годишния отчет за 2024 година на дружеството и освобождаване от отговорност на неговия управител. Дружеството е увеличило приходите си от продажби с 8 процента до 24 377 лв. То е приключило финансовата 2024 година с отрицателен финансов резултат - загуба от 3690 лв.

Съветниците ще гласуват предложението за промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кюстендил. То е обосновано с необходимостта от повишаване на цените, които предлага общинското предприятие "Управление на общински имоти" Кюстендил и високата потребност на паркоместа от живущи в отделни квартали на Кюстендил за паркиране в централна, първа и втора зона.

Целта на проекта на Наредбата за изменение допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Обшина Кюстендил е да се регламентират места за паркиране и задоволяване нуждите на живущите на територията на Кюстендил и подобряване на условията за безопасно, ефективно и справедливо ползване на местата за паркиране, пише в докладната.

Съветниците ще гласуват предложение за съвместно кандидатстване на Община Кюстендил и Община Босилеград (Сърбия) по проектно предложение за разработване и предоставяне на услуги от общ интерес в рамките на Териториалната стратегия на програмата, Програма Интеррег VI-A България - Сърбия 2021 – 2027 . Става въпрос за купуване на техника за поддръжка на пътя между двете общини през зимния сезон.

На гласуване ще бъде подложено предложение за удължаване с 12 месеца на срока на договор за кредит от "Фонд за органите за местно самоуправление в България — ФЛАГ" ЕАД по проект "Изграждане на екологична инфраструктура за Регионално сдружение за управление на отпадъците (РСУО) "Рила Еко", за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Гласувано ще бъде и отпускането на временни безлихвени заеми от сметките за средства от ЕС на Община Кюстендил във връзка с изпълнение на дейностите по проектите "Енергийно обновяване на външно изкуствено осветление в община Кюстендил", финансиран по Национален план за възстановяване и устойчивост и във връзка с изпълнение на дейностите по проект "Иновативни здравно-социални услуги в община Кюстендил", финансиран по Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 г.