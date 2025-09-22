С тържествен ритуал в Хасково бяха отбелязани 117 години от обявяване на Независимостта

С тържествен ритуал по поднасяне на венци и цветя пред Паметника на Незнайния войн в Хасково бяха отбелязани 117 години от обявяване на Независимостта на България. В церемонията площад “Свобода“ участваха военнослужещи от Военно формирование 52 740 в Хасково, Военно формирование 22 280 в Корен и Духов оркестър при община Хасково. В ритуала се включиха представители на местната власт, на политически партии, граждански организации, учениците от 7-и "а" клас на Основно училище “Св. св. Кирил и Методий“ и граждани.

Манифестът на цар Фердинанд I към българския народ за обявяване на Независимостта, който завършва с думите „Да живее свободна и независима България! Да живее Българският народ!“ припомни водещият на церемонията, седмокласникът Добромир Карчев.

„Обявяването на Независимостта не е само историческа дата, а ежедневен избор, тя е отговорност към нашето бъдеще, към нашите деца и към България. И днес, както преди повече от век, от нас зависи да запазим свободата и да развиваме държавата си като равноправен член на европейското семейство. Да си припомним, че силата на България, е в нашето единство“, каза в словото си областният управител на Хасково д-р Стефка Здравкова.