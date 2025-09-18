Депутатите включиха в дневния си ред първото четене на промени в закона за Националната служба за охрана

Депутатите включиха в днешната си програма първото четене на промени в закона за Националната служба за охрана (НСО) с вносител Калин Стоянов от парламентарната група (ПГ) на „ДПС-Ново начало“. "За" точката да бъде трета за днес гласуваха 95 народни представители, "против" бяха 83-ма.

От "Възраждане" се обявиха против включването на точката и обвиниха колегите си от "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ), че регистрирайки се днес в залата, са осигурили възможност законопроектът да бъде обсъждан. Защо тези с фланелки "Свобода за Благо" осигуриха кворум да стигнем до тук и да се приема законодателството на Пеевски, попита Цончо Ганев. Защо ПП-ДБ обслужват Пеевски като се регистрираха, отговорете защо, корупционери, обърна се той към тях.

Влизате по същество в дебата, а не по процедура, отговори му председателят на парламента Наталия Киселова.

Йордан Иванов от ПП-ДБ, в процедура по начина на водене, настоя, когато се правят внушения, Киселова да има по-активна позиция и да разяснява на депутатите, които искат кворумът да бъде съборен, че в края на заседанието има гласуване на вот на недоверие. Липсата на кворум и нерегистрацията пречат да има кворум и това правителство да се събори, изтъкна Иванов.

Петър Петров от „Възраждане“ каза, че дали ще има кворум в 9:00 ч. не е важно за гласуването на вота, важно е кои парламентарни групи са се регистрирали. Осемнадесет души от ДБ осигуриха кворума, за да се приемат законите, посочи Петров.

БТА припомня, че на 11 септември Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред гласува на първо четене промени в Закона за Национална служба „Охрана“ (НСО), внесени от Калин Стоянов от "ДПС-Ново начало". Промените предвиждат да отпадне функцията на НСО да осигурява транспортно дейността на администрацията на президента.