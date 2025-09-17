За поредна година Община Гурково се включва в инициативата "Да изчистим България заедно"

За поредна година Община Гурково се включва в кампанията на bTV "Да изчистим България заедно". Това съобщиха за БТА от местната администрация. Инициативата в Гурково ще се състои днес следобед, а най-необходимо е почистването на ул. „Крайречна”, кварталите „Лозенец-юг“ и „Лозенец-север“, както и зелените зони в града.

Тази година фокусът е върху устойчивото потребление и текстилните отпадъци, посочиха от администрацията. От там казаха, че всеки човек може да помогне и че вместо да изхвърляме ненужните дрехи от дома си, можем да ги дарим, да ги предадем за рециклиране или да им дадем нов живот, като с това ще намалим отпадъците и ще допринесем за по-чиста и здрава среда.

Ненужните дрехи, обувки и текстил се поставят в контейнера за текстилни материали до пазара в Гурково.

Сборният пункт за днешната инициатива по почистването е в 14:00 часа пред сградата на общинската администрация.