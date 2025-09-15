Възстановено е движението на влаковете по направленията Кулата – Петрич, Самуил – Силистра и Лом – Брусарци

Възстановено е движението на пътническите влакове по направленията Петрич – Генерал Тодоров – Кулата, Лом – Брусарци и Самуил – Силистра.

То временно беше преустановено, като бе осигурен заместващ автобусен транспорт, който осигури непрекъснатото обслужване на всички гари и спирки по тези маршрути.

Промяната беше наложена поради оперативна необходимост от вагони за подсигуряване на достатъчен брой седящи места за активния летен сезон по дестинациите с най-голям пътникопоток, припомнят от БДЖ.

Актуална информация за разписанията на влаковете клиентите на БДЖ могат да получат от служителите на гишетата „Информация” и билетните каси в железопътните гари и бюра в страната, на националния информационен телефон 02/931 11 11 или в електронния пътеводител на официалната страница на превозвача.

Общо 75% от пътуващите в страната предпочитат собствения си автомобил пред останалите видове транспорт, сочи социологическо проучване за предпочитанията на хората по отношение на видовете транспорт. Проучването е направено през лятото на 2024 г. сред 1003 български граждани по метода "лице в лице" по поръчка на Министерството на транспорта и съобщенията. Железопътният транспорт е най-малко предпочитаният като основно средство за пътуване, докато през 2019 г. 11% от пътниците са го определили като основно средство, а през 2024 г. този дял достига 4%.