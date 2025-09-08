Около 70 човека работят на терен по овладяването на пожара в Национален парк ,,Рила"

На терен днес по овладяването на пожара на територията на Национален парк „Рила“ над симитлийското село Горно Осеново работят около 70 човека – пожарникари, служители от парка, както и колеги от държавно горско стопанство (ДГС) Симитли. Това каза за БТА директорът на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) в Благоевград комисар Валентин Василев.

Той допълни, че пожарът е на надморска височина между 1700 и 2000 метра. На единия фронт, по който се работи, линията на гасене е над километър, като има осигурена вода, която се доставя от билото на планината. Днес няма да има включване на летателна техника, каза още комисар Василев.

Преди два дни хеликоптер Ми-17 с екипаж от 24-та авиационна база от състава на Военновъздушните сили се включи отново в гасенето на пожара.

Пожарът възникна преди няколко дни в Рила, в района на симитлийското село Долно Осеново.