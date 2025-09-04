Провежда се процедура за избор на управител на МБАЛ "Югозападна болница", каза кметът на община Сандански Атанас Стоянов

site.btaПровежда се процедура за избор на управител на МБАЛ "Югозападна болница", каза кметът на община Сандански Атанас Стоянов
Провежда се процедура за избор на управител на Многопрофилната болница за активно лечение "Югозападна болница", каза кметът на община Сандански Атанас Стоянов на проведеното днес 11-о редовно заседание на Общинския съвет в Сандански. Той поясни, че мандатът на досегашния управител д-р Илия Тонев изтича през септември. На сесията общинският съветник Андрей Миладинов, който е и председател на Комисията по здравеопазване информира, че съгласно предоставен отчет на болницата, през изминалата 2024 година в МБАЛ "Югозападна болница" са били лекувани около 13 хиляди пациенти, от които 7600 са от Сандански, а 5200 от Петрич.
По думите му, това означава, че в болницата в Сандански са преминали по 20 пациенти на ден, което е около 20 процента от населението на четирите общини Сандански, Петрич, Струмяни и Кресна, които болницата обслужва. Кметът на община Сандански Атанас Стоянов коментира, че кадровата криза в доболничната помощ е повсеместна и непрестанно се търсят варианти за нейното разрешаване. На въпрос дали се предвижда изграждане на частна болница в Югозападния регион, кметът Стоянов отговори, че ако такава възможност съществува, тази болница задължително трябва да бъде с общинско участие.
За изминалата година МБАЛ "Югозападна болница" е реализирала приходи в размер над 26 милиона лева. От тях разходите за възнаграждения на персонала са над 15 милиона лева.
