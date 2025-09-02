Във Велико Търново започна вторият за годината прием на документите за кандидатстване по Общинската програма за асистирана репродукция

Във Велико Търново започна вторият за годината прием на документите на семейства и двойки, които ще кандидатстват по Общинската програма за асистирана репродукция, съобщиха от общинския пресцентър. Сесиите за кандидатстване са три вместо една годишно. Промяната, направена след обратна връзка и с оглед желанията на семействата, бе гласувана от Великотърновския общински съвет. Желаещите могат да подават своите заявления до 30 септември включително в Центъра за административно обслужване в сградата на общината.

На семейство или двойка с репродуктивни проблеми се отпускат средства в размер до 2000 лв. на година. Одобрените кандидати, както и размерът на отпуснатата сума се гласуват от Великотърновски общински съвет след внесено предложение за решение, а взетите решения се обявяват на официалния сайт на Община Велико Търново по входящ номер на кандидатите, уточниха етапите на процедурата от общината. От началото на 2025 година до момента са одобрени 17 кандидати. За изминалите 13 години по програмата са подкрепени над 250 семейства и двойки, като някои от тях са кандидатствали успешно повече от веднъж. До момента благодарение на помощта са родени 77 бебета.

През годините Община Велико Търново работи в партньорство с организации като Фондация „Искам бебе“, Happy Mums, „Ротаракт“ и други, за да даде шанс на все повече хора да сбъднат мечтата си за дете.