Общинският съвет в община Добричка избра постоянна етична комисия на редовното заседание

Общинският съвет в община Добричка избра постоянна етична комисия на редовното си заседание. Неин председател ще бъде Петко Игнатов, а негов заместник – Маринела Балчева. За секретар на комисията беше избрана Мария Янакиева, а други членове ще бъдат Пламен Петров и Георги Коев.

Етичната комисия ще трябва да изготви етичен кодекс на общинските съветници и да го внесе за приемане.

Общинският съвет реши също така да избере още един член към състава на постоянната комисия за установяване на конфликт на интереси – д-р Ердинч Илияз Хаджиев.

Вносителят на докладната записка Георги Коев обясни, че до този момент комисията е била от четирима членове, но този състав не съответствал на условието за избягване на равенство при гласуване. Поради тази причина бе предложено съставът на комисията да стане от нечетен брой членове – петима.

С новия член постоянната комисия за установяване на конфликт на интереси ще трябва да изготви проект на вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси, който да бъде внесен за разглеждане на заседание на Общинския съвет.

Поради същата причина – че съставът не съответства на условието за избягване на равенство при гласуване, постоянната комисия по култура, младежки дейности, вероизповедание, спорт и туризъм също беше увеличена с още един човек. До този момент тя се е състояла от шестима членове, а сега ще бъде със седем. В нея беше избран да влезе Борислав Борисов.