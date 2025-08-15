В Бюрото по труда в Силистра са обявени работни места за психолог, инженери, учители и други квалифицирани специалисти

В Дирекция "Бюро по труда" в Силистра са обявени работни места за психолог, организатор в производство, машинен и хардуерен инженери, учители и други квалифицирани специалисти. Това показва справката, изпратена от дирекцията за БТА.

Сред длъжностите, за които се изисква висше образование, има обявени свободни работни места за специалист по контрол на документи, енергетик, електротехник и завеждащ административна служба, сочи справката.

По традиция най-много са обявените работни места за хора със средно и основно образование. За квалифицирани работници със средно образование има търсене за сервизен техник, машинни оператори, настройчик на металообработващи машини с цифрово управление и водачи на селскостопански машини.

В Дирекция "Бюро по труда" в Дулово има обявени свободни работни места, изискващи висше образование, за учители в прогимназиален етап и в детска градина.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители. "Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента.

По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 хил. жители.