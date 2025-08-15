Въвежда се временна организация на движението в старата част на Велико Търново във връзка с фестивала "48 часа Варуша юг", съобщиха от пресцентъра на общината. Днес и утре от 20:00 до 23:00 ч. или до приключване на събитието се затваря за движение ул. „Поп Матей Преображенски“ от кръстовището с ул. „Опълченска“ до площада на Самоводската чаршия.

В събота, 16 август между 18:00 и 24:00 ч. Ще бъде затворен за движение участъкът от главната улица от Централната поща до църквата „Св. св. 40 мъченици“.

Затварянето е само за няколко часа и се превръща в кулминацията на фестивал „48 часа Варуша юг“, когато главните улици в Старо Търново се преобразяват в място за концерти, разходки, изложби и работилници, уточниха организаторите.

Официалното откриване на фестивала ще се състои тази вечер на плажа на река Янтра. Непосредствено след откриването започва концерт на група „КАКЕ?“. Във вечерните часове е предвиден концерт на Мила Роберт в двора на Американския колеж „Аркус“. В Лапидариума на Археологическия музей ще бъде представена постановката „Да играем литература- Метаморфози по Овидий“ на режисьорката Ани Васева с Леонид Йовчев. Театралното представление „Вкусът на живота“ с Наталия Цекова ще бъде на паркинга в кв. „Света гора“, който ще бъде преобразуван в сценично пространство.

Също днес в следобедните часове ще бъде открита изложбата „The Tarnovian“ в Хан Хаджи Николи. Няколко са събитията в пространството за култура ТАМ, на различните открити сцени и свободни пространства в старата част на града. Временна галерия на открито по поречието на река Янтра ще представи изложбата "Реките на миналото", дело на архитектите от "Колективът". В центъра на града ще бъде открита фотографската изложба на Даниела Минева "Те се снимаха с непознат". Общо 160 събития ще бъдат част от 48-те часа на фестивала, чието мото тази година е „Нагоре-надолу: далеч по-близо“.