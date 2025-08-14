Напълно е потушен пожарът в землището на Угърчин, съобщиха за БТА от областната дирекция на МВР в Ловеч.

Както БТА информира, сигналът за пламъците бе подаден вчера малко след 17:00 часа.

В гасенето участваха пет екипа на пожарната, много доброволци и земеделски производители с техника.

Изгорели са низово 250 декара широколистна гора и 50 декара иглолистна, както и 50 декара сухи треви и храсти. Спасена е овощна градина.

Няма засегнати къщи и пострадали хора.