Кореспондент на БТА в Ловеч Даниела Балабанова
Напълно е потушен пожарът в землището на Угърчин
Снимка: Кореспондент на БТА в Троян Преслава Иванова (архив)
Угърчин,  
14.08.2025 11:42
 (БТА)

Напълно е потушен пожарът в землището на Угърчин, съобщиха за БТА от областната дирекция на МВР в Ловеч. 

Както БТА информира, сигналът за пламъците бе подаден вчера малко след 17:00 часа

В гасенето участваха пет екипа на пожарната, много доброволци и земеделски производители с техника.

Изгорели са низово 250 декара широколистна гора и 50 декара иглолистна, както и 50 декара сухи треви и храсти. Спасена е овощна градина.

Няма засегнати къщи и пострадали хора.

/ТТ/

