Напълно е потушен пожарът в землището на Угърчин
Напълно е потушен пожарът в землището на Угърчин, съобщиха за БТА от областната дирекция на МВР в Ловеч.
Както БТА информира, сигналът за пламъците бе подаден вчера малко след 17:00 часа.
В гасенето участваха пет екипа на пожарната, много доброволци и земеделски производители с техника.
Изгорели са низово 250 декара широколистна гора и 50 декара иглолистна, както и 50 декара сухи треви и храсти. Спасена е овощна градина.
Няма засегнати къщи и пострадали хора.
