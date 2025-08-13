В Плевенско над 350 души са се включили в кампанията за популяризиране на приложението "еЗдраве"

В област Плевен над 350 души са се включили до момента в лятната национална кампания за популяризиране на приложението "еЗдраве", която започна Министерството на здравеопазването. Това съобщи на пресконференция Галя Сотирова от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Плевен.

Тя припомни, че по време на кампанията мобилни екипи обикалят населени места в областта и помагат на гражданите да активират приложението еЗдраве на своите мобилни устройства.

До края на тази седмица мобилен екип на здравната инспекция предстои да бъде в Кнежа на 14 август в Общински социален комплекс "Майка Кухня".

Сотирова припомни, че мобилното приложение "еЗдраве" осигурява достъп до електронното здравно досие на всеки гражданин. То може да бъде достъпено чрез мобилен телефон и по този начин да се получи актуална информация за всички електронни здравни документи, вписани в националната здравноинформационна система.