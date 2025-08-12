Областният управител на Ловеч награди отличили се с постижения младежи по повод днешния им празник

Областният управител на Ловеч Дора Стоянова награди отличили се с постижения през годината младежи по повод празника им - 12 август. Всички те са работили активно при реализиране на младежки инициативи и социалнозначими каузи или са постигнали резултати в различни национални и международни състезания.

Отличени бяха общо 14 души – по четирима от общините Ловеч, Луковит и Тетевен и двама от Троян. Те са номинирани от общините.

Наградени бяха още осем младежи, номинирани от Обществено-консултативния съвет по училищни политики – по двама от Ловеч, Луковит и Тетевен и по един от Троян и Летница.

Всички те получиха грамоти за принос в развитието на общността и постигнати значими резултати и предметни награди. Поздравявайки ги, Дора Стоянова им пожела нови успехи и да продължават в същия дух с инициативите, които им доставят удоволствие.

След награждаването, което се състоя в сградата на областната администрация, младежите посетиха Етнографския комплекс в Ловеч, където разгледаха Драшовата и Рашевата къща, както и музея "Васил Левски".