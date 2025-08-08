site.btaЗадържани са 13 души при специализирана операция по разкриване на организирана престъпна група във Велико Търново
Задържани са 13 души при специализирана операция по разкриване на организирана престъпна група във Велико Търново, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.
Както БТА съобщи, на територията на Велико Търново вчера е проведена акция на Главна дирекция “Борба с организираната престъпност” (ГДБОП) съвместно с Окръжна прокуратура - Велико Търново.
При проведени претърсвания на различни адреси и превозни средства са иззети пневматичен пистолет, метални палки, дървени бухалки, ножове, боксове, радиостанции, електронни устройства, документи и парични суми. Днес следобед в сградата на Съдебната палата във Велико Търново Окръжна прокуратура-Велико Търново и ГДБОП ще дадат брифинг във връзка с разкритата организирана престъпна група.
В брифинга ще участват говорителят на Окръжна прокуратура-Велико Търново Илиан Благоев, един от наблюдаващите делото прокурори Светлана Иванова, Борислав Трайков, началник на отдел “Контратероризъм” на ГДБОП и Костадин Костадинов, началник на отдел за Централна Северна България на ГДБОП.
/БИ/
