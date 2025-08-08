Подробно търсене

Задържани са 13 души при специализирана операция по разкриване на организирана престъпна група във Велико Търново

Кореспондент на БТА във Велико Търново Марина Петрова
Окръжна прокуратура - Велико Търново. Снимка: БТА/Архив
Велико Търново,  
08.08.2025 09:50
 (БТА)

Задържани са 13 души при специализирана операция по разкриване на организирана престъпна група във Велико Търново, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

Както БТА съобщи, на територията на Велико Търново вчера е проведена акция на Главна дирекция “Борба с организираната престъпност” (ГДБОП) съвместно с Окръжна прокуратура - Велико Търново.

При проведени претърсвания на различни адреси и превозни средства са иззети пневматичен пистолет, метални палки, дървени бухалки, ножове, боксове, радиостанции, електронни устройства, документи и парични суми. Днес следобед в сградата на Съдебната палата във Велико Търново Окръжна прокуратура-Велико Търново и ГДБОП ще дадат брифинг във връзка с разкритата организирана престъпна група.

В брифинга ще участват говорителят на Окръжна прокуратура-Велико Търново Илиан Благоев, един от наблюдаващите делото прокурори Светлана Иванова, Борислав Трайков, началник на отдел “Контратероризъм” на ГДБОП и Костадин Костадинов, началник на отдел за Централна Северна България на ГДБОП.

 

/БИ/

Към 10:36 на 08.08.2025 Новините от днес

