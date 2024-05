Денят на Габрово започна с молебен и издигане на знамето на града

Празничният ден започна с молебен за здраве и благополучие на Габрово и гражданите му. Молебенът бе отслужен от свещениците на Габровска духовна околия, водени от отец Руслан Личев, архиерейски наместник в храм „Успение на Пресвета Богородица“ в центъра на града.

На молебена присъства кметът на Габрово Таня Христова, заместник кметовете на общината, областният управител Мария Башева-Венкова, заместник-областните управители, общински съветници, граждани.

Отец Руслан Личев пожела здраве и благоденствие на всички в Габровската духовна околия.

„Този празничен ден е особено емоционален сред всички празници, които ни даряват с радост, любов и благодарност към Бог. Нашето Габрово в миналото е устоявало и продължава да бъде онази искрица на любов, заряд, който ние продължаваме да носим с благодарност към всички онези, които преди нас са допринасяли за опазване на духовността на Габрово. С благодарност към всички онези, които продължават да милеят за неговото бъдеще, за да бъде Габрово райското кътче, при което винаги се връщаме. Всички ние имаме ангажимент да даваме най-доброто от себе си за това място. Нека Габрово да пребъде и преуспява с Божията подкрепа“, каза отецът в словото си към миряните.

По-късно на площад „Възраждане“ кметът на Габрово Таня Христова издигна знамето на града с почетен караул от 14-ти Младежки гвардейски отряд към Професионалната техническа гимназия „Д-р Никола Василиади“.

На централния площад тече и инициативата „Нарисувай Габрово“ и деца от габровските училища рисуват с тебешири мащабни картини, свързани с града и неговата история.

По-късно днес в Музея на архитектурно-историческия резерват "Боженци" ще се състои "Боженци – сградите разказват" – ателие за писане с паче перо и мастило в Старо школо - Изложбена зала.

До 15:00 часа ще има ателиета за изработване на карнавални маски на всеки кръгъл час в Музея на хумора и сатирата. В пространството пред храм "Успение на Пресвета Богородица" ще бъде традиционното издание на благотворителен кулинарен базар на Женското благотворително дружество „Майчина грижа“-Габрово с кауза: „Връчване на еднократна парична награда на зрелостници с отличен успех и в затруднено финансово положение“.

От 14:00 часа и 18:00 ч. е инициативата "Влез в театъра" - специализирана обиколка на театъра, в която публиката ще може да разгледа Драматичен театър „Рачо Стоянов“ и желаещите да се запознаят с актьори и да се качат на сцената.

На обяд Оркестър „Габрово“ ще изнесе концерт в градската градина „Глинени гърнета“. По-късно е церемонията по награждаване на децата на Габрово „Дарования и постижения“. В Художествена галерия „Христо Цокев“ ще бъде представена изложба, посветена на празника на Габрово.

От 19:30 ч. е благотворителният маскен бал на Ротари клуб – Габрово. Със събраните средства ще бъдат подпомогнати детски културни и спортни дейности в Габрово. Карнавалните костюми са задължителни, а балът, ще бъде в ресторанта на хотел "Мак".

Вечерта на площад „Възраждане“ Васил Петров, Живко Петров, Радослав Славчев и Димитър Семов ще изнесат концерта The Best of Vassil Petrov. Последната изява за Деня на Габрово е концерт на RDMK.

Празничната програма продължава и на 18 май с „Национален карнавал ревю на котки – Розмари Казасова“ в Спортна зала „Орловец“, по-късно е детското шествие „Карнавална уличка на чудесата“ на улица „Радецка“, а след него е и Детският мини карнавал в Градинката с мечката. Карнавалното шествие е насрочено за 18:00 ч. и ще бъде по традиционния маршрут в центъра на Габрово. На сцената ще излязат FolkustiX, 100 Кила, Dolapdere Big Gang и DJ MC Камен, ще има и шоу с фойерверки.

На 19 май в градската градина „Глинени гърнета“ ще се състои Пътуващият фестивал „Лятно театро за всички“, а вечерта на площад „Възраждане“ концерт ще изнесе група „Молец“.