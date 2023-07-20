Споразумение в размер на 175 млн. евро подписаха Европейската инвестиционна банка и Българската банка за развитие

Финансово споразумение в размер на 175 млн. евро бе подписано между Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Българската банка за развитие (ББР). На церемония в Министерския съвет подписите си под документа положиха вицепрезидентът на ЕИБ Лиляна Павлова и Цанко Арабаджиев, изпълнителен директор на ББР.

На церемонията бе сключено и гаранционно споразумение между ББР и Европейския инвестиционен фонд по програма InvestEU за развитие на иновации, дигитализация и прилагане на зелени технологии у нас.

(следва)