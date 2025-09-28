Река Вьоса официално стана част от списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, съобщи албанският премиер

Река Вьоса в Албания официално беше включена в програмата "Човек и биосфера" на ЮНЕСКО, като по този начин става част от списъка на световното наследство, съобщи агенция АТА.

Премиерът Еди Рама публикува снощи в социалните мрежи решението, което беше обявено по време на Световния конгрес на биосферните резервати в Китай.

"Река Вьоса официално беше включена в програмата "Човек и биосфера" като част от списъка на световното наследство", написа той.

От своя страна министърът на образованието Мирела Кумбаро, която следеше процеса, докато беше министър на туризма, изрази благодарност към екипа на Министерството на околната среда, Националната агенция за защитените зони, както и на експертите на ЮНЕСКО.

Включването на Вьоса в тази програма има за цел да защити богатите и процъфтяващи екосистеми, както и да насърчи устойчиво развитие и съхраняване на биоразнообразието в района, давайки на страната международно признание, отбелязва АТА.

Решението за включване на реката в програмата "Човек и биосфера" на ЮНЕСКО идва в резултат на четиригодишни усилия в тази насока.

Река Вьоса, известна като една от последните диви реки в Европа, беше обявена за "Национален парк" от албанското правителство през март 2023 г. след години на усилия от страна на албански и международни екологични организации да защитят тази река от строителството на водноелектрически язовири, отбелязва АТА.

Река Вьоса е сред най-големите реки в Албания. С дължина 272 км, тя тече от планината Пиндус в Гърция до Адриатическо море.