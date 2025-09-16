КНА: Кипър е изпълнил изцяло шест препоръки на Групата на държавите, борещи се срещу корупцията, съобщи делегацията на Кипър в ГРЕКО

Още от самото начало Кипър успя да изпълни изцяло шест препоръки на Групата на държавите, борещи се срещу корупцията (ГРЕКО, GRECO), като същевременно е постигнат напредък по значителен брой от останалите препоръки, предаде за БТА кипърската агенция КНА, позовавайки се на прессъобщение на кипърската делегация в ГРЕКО.

В прессъобщението се отбелязва, че на 2 октомври 2023 г. е публикуван Докладът за оценка на Кипър в рамките на Петия кръг на оценка на ГРЕКО, съдържащ 22 препоръки към Кипър. Днес беше публикуван Докладът за съответствие заедно с мерките, предприети от кипърските власти за тяхното изпълнение.

От 22-те препоръки Кипър е успял да изпълни изцяло шест още в самото начало, четири относно правителството и две относно полицията. Освен това е постигнат напредък по значителен брой от останалите препоръки. По-конкретно, от останалите 16 препоръки, 13 са частично изпълнени (седем за правителството, шест за полицията), а три все още не са изпълнени (две за правителството, една за полицията).

ГРЕКО отбелязва значителния напредък на Кипър в няколко ключови области на „висшите изпълнителни функции“ и приветства конкретните действия, предприети в „правоприлагащите органи“, като същевременно насърчава кипърските власти да проведат текущите реформи и да насърчат по-нататъшни мерки по отношение на неизпълнените препоръки, се казва в прессъобщението.

Съгласно правило 30.2 от процедурните правила на ГРЕКО от кипърските власти се изисква да представят доклад за по-нататъшните мерки, предприети за изпълнение на оставащите препоръки, до 31 декември 2026 г.

Английската версия на Доклада за съответствие на GRECO и гръцкият превод са достъпни на уебсайта на Правната служба на Република Кипър, в раздел „Информация - Съобщения за пресата - Обявления“.

(Новина, избрана от кипърската агенция КНА за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)