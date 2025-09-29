Подробно търсене

"Алтернатива за Германия" не успя да спечели кметски места постове в произведените в неделя балотажи в Северен Рейн-Вестфалия

Николай Велев
"Алтернатива за Германия" не успя да спечели кметски места постове в произведените в неделя балотажи в Северен Рейн-Вестфалия
"Алтернатива за Германия" не успя да спечели кметски места постове в произведените в неделя балотажи в Северен Рейн-Вестфалия
Плакат на "Алтернатива за Германия". Снимка: АП/Михаел Зон
Кьолн ,  
29.09.2025 03:48
 (БТА)

Крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" не успя да спечели кметски постове в произведените в неделя балотажи в най-гъсто населената провинция на Федералната република - Северен Рейн-Вестфалия, предаде ДПА.

АзГ загуби вота в градовете Гелзенкирхен и Дуисбург от кандидатите на Германската социалдемократическа партия (ГСДП), а в Хаген най-много гласове получи кандидатът на Християндемократическия съюз (ХДС).

Социалдемократът Зьорен Линк бе преизбран за кмет на Дуисбург с подкрепата на 78.6% от гласовете, докато неговият съперник от АзГ Карстен Грос спечели 21,4%.  

В Хаген кандидатът на ХДС Денис Ребайн стана победител на втория тур на изборите със 71,7 % от гласовете, а кандидатът от АзГ Михаел Айхе бе подкрепен от 28,3%.

Експертът по социална политика Андреа Хенце от ГСДП спечели кметския пост в Гелзенкирхен с 66,9 %, докато крайнодесният му съперник Норберт Емерих от получи 33,1%. Гелзенкирхен е градът с най-голяма безработица в Германия.

Първият тур на изборите в Северен Рейн-Вестфалия се произведе на 14 септември, когато АзГ успя да утрои резултата си спрямо предходния вот в провинцията.

В неделя в Северен Рейн-Вестфалия се произведоха почти 150 балотажа, след като на първи тур никой от кандидатите не успя да получи повече от 50% от гласовете.

Въпреки загубата на балотажите лидерът на АзГ в Северен Рейн-Вестфалия Мартин Винценц оцени цялостното представяне на партията му като положително. "Тенденцията е правилна. (…) През 2026 г. ни предстоят редица интересни местни избори. Ние определено ще се възползваме от благоприятния вятър, идващ от Северен Рейн-Вестфалия", добави Винценц. 

/НВ/

Свързани новини

26.09.2025 11:45

Германски съд разпореди изгонването на крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" от главната ѝ централа

Германските правосъдни власти издадоха заповед към крайнодясната германска партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) да напусне главната си централа през следващата година, като по този начин отсъдиха в полза на собственика на помещението, който е в съдебен спор с главната опозиционна сила в страната, предаде Франс Прес.
21.09.2025 07:21

Крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" оглави анкета на института ИНСА с рекордно ниво на подкрепа

Крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) изпреварва консервативния блок Християндемократически/Християнсоциален съюз в публикувано днес социологическо проучване на института ИНСА, предаде ДПА.
17.09.2025 11:25

Крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" за първи път оглави национално проучване

Германската партия "Алтернатива за Германия" (AзГ) изпревари консервативния блок ХДС/ХСС (Християндемократически съюз/Християнсоциален съюз) в публикувано днес проучване на общественото мнение на института "ЮГав" (YouGov), предаде ДПА. Агенцията подчертава, че за първи път крайнодясната, антиимигрантска партия застава начело в национално допитване на международната компания за маркетингови проучвания и анализ на данни.
16.09.2025 13:24

Лидерката на "Алтернатива за Германия" Алис Вайдел се обяви за връщане в експлоатация на атомните централи във Федералната република

Съпредседателката на "Алтернатива за Германия" Алис Вайдел заяви, че политиката на федералното правителство в областта на енергетиката разорява германските граждани и настоя за подновяване на работата на атомни електроцентрали.
15.09.2025 13:57

"Алтернатива за Германия"е в екстаз след като почти утрои резултата си в местните избори

Крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (AзГ) продължи днес да празнува, след като успя да утрои резултата си в неделните местни избори в западната провинция Северен Рейн-Вестфалия, съобщи ДПА.
15.09.2025 00:59

Първи реакции на основните партии в Германия на предварителните резултати от местните избори в провинция Северен Рейн-Вестфалия

Йенс Шпан, парламентарен лидер на центристката коалиция на германския канцлер Фридрих Мерц, заяви, че резултатите от местните избори в най-гъсто населената провинция на Германия, Северен Рейн-Вестфалия, укрепват както местните структури на партията в провинцията, така и федералната коалиция на Мерц, предаде ДПА.
14.09.2025 21:59

Подкрепата за крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" е нараснала тройно, показаха първите екзитполове за днешните местни избори

Показателите на обществената подкрепа за крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) са нараснали рязко, показа екзитпол за резултатите в днешните местни избори в най-гъсто населената провинция на страната - Северен Рейн-Вестфалия, предаде Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 05:05 на 29.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация