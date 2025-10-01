Уменията и недостигът на работна ръка в контекста на зеления и цифровия преход ще бъдат обсъдени на конференция в София

В рамките на конференцията „Умения за пазарите на труда в зеления и цифровия преход“, която ще се проведе на 2 и 3 октомври в Българската академия на науките (БАН) в София, ще бъдат обсъдени уменията и недостига на работна ръка в контекста на зеления и цифровия преход, съобщават от Института по философия и социология към БАН.

Конференцията е част от изследователския проект SkiLMeeT, финансиран от Европейския съюз (ЕС).

По думите на екипа водещи изследователи и експерти по пазара на труда ще се обърнат към представители на изпълнителната власт в София, за да обсъдят нарастващите предизвикателства пред Европа, свързани с недостига на квалифицирани кадри и работна ръка. Целта им е да проучат стратегии за подкрепа на работниците и работодателите в процеса на зелен и цифров преход, информират организаторите.

Те смятат, че събитието предоставя платформа за диалог между академичните среди, индустрията и изпълнителната власт. Чрез обвързването на данните с политическия дебат, конференцията има за цел да допринесе с разработването на ефективни решения за справяне с предизвикателствата пред уменията и пазара на труда в Европа, казват от екипа.

Те добавят, че в рамките на два дни ще бъдат представени нови данни и препоръки по въпроси, свързани с умения за зелен преход, мобилност на работниците, избор на образование и професия, качество на работните места, изкуствен интелект и начини, по които служителите могат да се адаптират към бързо променящите се технологии.

Програмата предвижда Симоне Росини от Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и включване“ на Европейската комисия да представи гледната точка на ЕС относно повишаването на квалификацията, преквалификацията и ученето през целия живот. Мария Минчева от Българската индустриална асоциация ще подчертае защо уменията са основна валута на конкурентоспособността, а Матиас Кортес от Йоркския университет в Торонто ще разгледа ролята на фирмената специализация за формирането на заплатите, неравенството и дългосрочните резултати на работниците.

„Тази конференция е възможност да се запознаем с най-новите данни и да обсъдим практически решения, които могат да помогнат на работниците да се адаптират, да се намалят пречките на пазара на труда и да се укрепи конкурентоспособността на Европа", казва проф. Васил Киров, заместник-директор на Института по философия и социология при БАН. „Недостигът на умения и работна ръка е сред най-неотложните предизвикателства, пред които са изправени европейските икономики днес“, добавя той.

Съорганизатор на конференцията е Институтът по философия и социология при БАН, член на научния консорциум по проекта.

SkiLMeeT е изследователски проект с екип от осем изследователски институции, които проучват как цифровата и зелената трансформация на европейските икономики променя търсенето на умения. Изследователите от SkiLMeeT анализират обхвата на недостига и несъответствието на уменията, идентифицират факторите, които ги подбуждат, и предлагат иновативни начини за намаляване на разликите между умения и търсене.

/ТДЦ