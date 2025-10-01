Незабавно да се закрие агенция "Автомобилна администрация", предлага лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов

Моето предложение е незабавно да се закрие тази агенция. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на брифинг в кулоарите на парламента по повод на двамата служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, обвинени за искане и получаване на подкуп от превозващи техника за концерта на Роби Уилямс в София на 28 септември.

И бодита да им сложат, все тая, коментира Борисов в отговор на въпрос дали трябва да се сложат боди камери на служителите от ДАИ. Част от дейността на агенцията може да отиде в пътната полиция, а с претоварването на колите и тировете може да се занимава тол системата, предложи той. "И накрая на тол системата трябва да има един катаджия, който да ги отведе да си платят глобите. А иначе и комбинезон може да им сложите", каза Бойко Борисов.

В отговор на въпрос за направени предложения на „Продължаваме промяната-Демократична България“ във връзка с бюджета, Борисов каза, че не знае какви предложения са направили. „Бяха ясни преди години, дълга стана 18 млрд. лв., взимаха по 500 млн. лв. на седмица“, коментира Борисов.

Попитан има ли риск от вдигане на данъци и минаване на дефицит от 3%, народният представител заяви, че има още време до вкарването на първия бюджет в евро в парламента. Борисов изрази надежда приходните агенции да се справят.

Според Бойко Борисов има две теми, по които правителството трябва да се справи – водата и цените. Всичко останало са празнодумства, коментира той.

Относно това, че сайтът за цените не работи според опозицията, Борисов каза, че това не е въпрос към него.

В коментар на заявеното от Ивайло Мирчев по-рано днес в парламента, че Таки е седмия премиер, Бойко Борисов коментира, че "човек да не се пошегува". Смисълът на това, което казах (за петимата премиери в правителството, бел.ред.), е че всяка една партия в такова правителство, което брои всеки от депутатите, се изживява като премиер на неговата си партия, защото без нито една от тях, правителството не може да продължи. Това е смисълът на казаното, поясни Борисов. А иначе те нека си го тълкуват както искат, допълни той. Борисов заяви, че никога не е виждал и чувал Таки. Така че познавам петима, с които работя за всеки един закон и всяко едно мнозинство, каза още лидерът на ГЕРБ.

Относно ситуацията в Столичната община той каза, че един по един зам.-кметовете напуснаха, подадоха си оставка за корупция и София не същестувва. Две години не знаем има ли кмет или не, коментира Борисов. Стига са си мили ръцете с общинския съвет. Изборът за кмет е ясен, заяви Бойко Борисов. Аз работих две години с 61 чужди общински съветници в София. Пита ли ме някой как съм се справял с мнозинство като кмет, посочи Борисов. Кметът е този, който прави мнозинствата след това. Веднъж му дадох пример (на кмета на София Васил Терзиев, бел.ред.), че по начина, по който е тръгнал никога няма да решим проблема с трафика. Той тогава ми каза, че съм много добър архитект. От тогава непоискан съвет, нито помощ не давам, каза Бойко Борисов.