Два автобуса от градския транспорт на Пловдив се блъснаха челно, пострадали са единият водач и пътничка

Кореспондент на БТА в Пловдив Ирина Шопова
Снимка: БТА, архив
Пловдив,  
01.10.2025 10:32
Два автобуса от градския транспорт на Пловдив се блъснаха челно, след като единият водач е загубил контрол. Инцидентът е станал около 7:50 часа тази сутрин в район "Тракия", съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив. 

При удара са пострадали виновният водач, който е на 54 години, и пътничка от втория автобус. Двамата са откарани за преглед в болница.

При инцидента е бил ударен и паркиран автомобил. Няма данни за употреба на алкохол.

