Два автобуса от градския транспорт на Пловдив се блъснаха челно, пострадали са единият водач и пътничка
Два автобуса от градския транспорт на Пловдив се блъснаха челно, след като единият водач е загубил контрол. Инцидентът е станал около 7:50 часа тази сутрин в район "Тракия", съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив.
При удара са пострадали виновният водач, който е на 54 години, и пътничка от втория автобус. Двамата са откарани за преглед в болница.
При инцидента е бил ударен и паркиран автомобил. Няма данни за употреба на алкохол.
/НН/
