Информационен ден за неправителствени организации "Нови възможности, нови хоризонти" ще се проведе в Стара Загора

Управляващият орган на Програма "Техническа помощ" организира информационни дни по Процедура "Активни и компетентни организации на гражданското общество за повишаване на добавената стойност на политиката на сближаване в България". Това съобщиха от Областния информационен център (ОИЦ) - Стара Загора.

Първото събитие в програмата на информационните дни е насрочено за 2 октомври от 13 ч. в Регионален исторически музей - Стара Загора, а след това подобни събития са планирани във Враца (7 октомври), Велико Търново (9 октомври) и онлайн (13 октомври).

По време на събитието експерти от Програма "Техническа помощ" ще представят подробно насоките за кандидатстване, приложенията към тях и ще отговарят на възникнали въпроси от страна на заинтересованите лица. Бюджетът по новата процедура е в размер на 8,6 милиона лева и се осъществява с финансовата подкрепа на Програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е в размер на 100 000 лв. или 51 129,19 евро. Срокът за изпълнение на одобрените проекти е 9 месеца от датата на сключването на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Крайният срок за подаване на проектни предложения е до 17:00 ч. на 17 ноември 2025 г., уточняват от ОИЦ-Стара Загора.

Допустими за финансиране са единствено и само дейности, които повишават административния капацитет на организации на гражданското общество (ОГО) по хоризонтални теми във връзка с изпълнение, мониторинг и оценка на програмите от Споразумението за партньорство 2021 - 2027 и разработването на Споразумението за партньорство и програмите за следващи програмни периоди (2027+), посочват от ОИЦ-Стара Загора.

БТА припомня, че в края на август се проведе информационен ден, организиран от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, който бе насочен към бизнеса в Стара Загора и прилежащите десет общини. По време на срещата бяха представени възможностите за модернизация на предприятията и подкрепа на работни места по процедурата.

През юни в Стара Загора бе представена грантова схема на швейцарско-българска програма за сътрудничество.