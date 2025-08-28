Зам.-министър Юра Витанова откри информационен ден в Стара Загора по процедура за подкрепа на местната икономика

Идеята на процедура "Подкрепа за производствени инвестиции в големи предприятия в регион Стара Загора" по Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 г. е да се подкрепи местната икономика и да даде възможност на големите предприятия да подобрят икономическия растеж на региона. Това каза заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Юра Витанова пред БТА.

Тя откри информационния ден, организиран от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), който е насочен към бизнеса в Стара Загора и прилежащите десет общини - Нова Загора, Сливен, Ямбол, Елхово, Тунджа, Симеоновград, Харманли, Тополовград, Димитровград и Хасково. По време на срещата бяха представени възможностите за модернизация на предприятията и подкрепа на работни места по процедурата.

Заместник-министърът посочи, че общият бюджет на програмата е 462,7 милиона лева. Всяко голямо предприятие, отговарящо на критериите, може да кандидатства с проекти до 28 ноември 2025 г., като минималната стойност на проект е 1 милион лева, а максималната 20 милиона лева. "Процедурата е насочена главно и само за регион Стара Загора и прилежащите десет общини. Една от целите на регионалното развитие са точно устойчивите и силни региони, а това може да бъде постигнато и с Фонда за справедлив преход, който дава възможност на региона за плавно преминаване към климатична неутралност и намаляване на използването на енергията от горивни изкопаеми", подчерта Юра Витанова.

Тя припомни, че МРРБ организира информационнно събитие в регион Стара Загора и по процедурата "Диверсификация и адаптиране на малки и средни предприятия към икономическия преход", към която имаше голям интерес и бяха подадени около 2000 проектни предложения. "Над 1300 от тях бяха на предприятия от Стара Загора. Това показва, че интересът към програмата в региона е изключително голям, защото дава възможност за разкриване и на нови работни места. Искаме отново да обърнем внимание на бизнеса, че има големи възможности да се възползва от програмата и се надявам към тази процедура също да има сериозен интерес", каза още заместник-министърът.

При откриването на форума заместник-областният управител на Стара Загора Левент Палов подчерта, че регионът има дълбоки корени в индустрията и производството, но днес е изправен пред нови реалности. "Изисква се да бъдем гъвкави и иновативни. Справедливият преход е ключов елемент към нашата стратегия за устойчиво развитие. Подкрепата на производствените инвестиции на големите предприятия е един от основните стълбове в този процес. Нека поставим основите към светлото бъдеще за хората", каза Левент Павлов пред присъстващите представители на фирми и институции.

Подробности около процедурата "Подкрепа за производствени инвестиции в големи предприятия в регион Стара Загора" бяха представени от Татяна Ангелчева, експерт от отдел "Преселeкция и договаряне" към Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие". Тя обясни, че реализацията на предвидените средства ще бъде чрез подбор и класиране на подадените проектни предложения. Максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ от 20 милиона лева е в съответствие с приложимия режим на държавна помощ и не следва да надвишава 20 процента от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишен период - 2021, 2022 и 2023 г., посочи експертът.

Татяна Ангелчева подчерта, че има единен краен срок за подаване на проектни предложения и той е 17 часа на 28 август, а един кандидат, заедно с всички предприятия, в които се намира в отношения на свързаност или партньорство има право да подаде едно проектно предложение.