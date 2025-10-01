„Улица някога в Горна Джумая“ пренася жителите на Благоевград век назад във времето с дюкяни, бръснарници и глашатаи

Ден преди празника на Благоевград (5 октомври) жителите и гостите на областния център ще могат да се потопят във времето, когато Горна Джумая (старото име на града) е бил търговско средище с оживени чаршии и сръчни местни занаятчии.

„Улица някога в Горна Джумая“ се организира от Регионалния исторически музей (РИМ) в Благоевград и съмишленици на 4 октомври, когато пространството в стария квартал „Вароша“, в близост до храм „Въведение Богородично“, ще върне времето с век назад, за да пресъздаде атмосферата и духа на Джумаята, както старите жители на Благоевград наричат града.

Атмосферата на старата градска улица от 20-те години на миналия век ще бъде пресъздадена от бръснарница, кръчмарница, ще бъдат изложени стоките на зарзаватчии, сръчни майстори ще показват стари занаяти, разказа за БТА директорът на музея в Благоевград д-р Кирил Алексиев. Сред изненадите за посетителите ще са броеве на първия горноджумайски вестник, издаван преди столетие, а глашатай ще разгласява новини и събития, сред които и предстоящата историческа реконструкция, която ще се проведе на 5 октомври в парк „Бачиново“. Гостите ще бъдат почерпени с бяло сладко, ще има и дегустация на вино и ракия в местната кръчмарница.

Организаторите ще покажат и изложбата „Духът на Джумаята“, както и снимки и видеа от стари родови срещи на бежански родове от Кукуш и Зарово, заселили се в Благоевград, разказа още д-р Алексиев.

„Нашата идея е да пресъздадем реплики на места, които наистина са съществували и чиято слава и памет се предават от поколение на поколение. Това е нашият начин да вдъхнем нов живот на спомените и да съберем миналото и настоящето на едно място – във Вароша“, разказа за БТА уредникът „Връзки с обществеността“ в РИМ – Благоевград Силвия Домозетска. Пътешествието из миналото на Горна Джумая ще пресъздаде една от най-колоритните и запомнящи се кръчмарници от средата на 20-и век в Благоевград – „Деветте магарета“. Тя е останала в паметта на поколенията като символ на общуването, смеха и живота на старата Горна Джумая, допълни Домозетска.

Мъжете ще могат да посетят бръснарница „Аполон“, в която мъжете са се доверявали на майсторството на бръснаря, а според реклама, запазена във фонда на музея, там са се бръснели без „Ох!“, допълни уредникът.

Пресъздаването на улицата от миналото на града включва и още един неизменен персонаж от градския живот – чиновникът. „В старата Горна Джумая чиновникът е бил не само лице на властта, но и част от ежедневието – понякога строг, друг път благоразположен, винаги обаче неизменен в картината на градската улица. В нашето визуално пътешествие и той ще бъде на своето място, за да напомни, че редът и хаосът вървят ръка за ръка в историята на града“, посочи Силвия Домозетска.

Кръчмарницата, зарзаватчийницата, бръснарницата и останалите места, свързани с миналото на града, ще отворят вратите си за посетители от 15:00 часа на 4 октомври в квартал „Вароша“. Официалното откриване ще бъде от 17:30 часа, когато ще започне и културната програма, която показва, че старата Горна Джумая е била не само търговски център, но и средище на просвета и култура, каза още Домозетска.

Специална програма ще представят съставите към Народно читалище „Никола Вапцаров – 1866“ с Групата за стари градски песни „Нежни звуци“ и Цигулков ансамбъл „Прима виолина“ – в двора на Измирлиевата къща от 18:00 часа, Вокален ансамбъл „Езерец“ и Китаро-мандолинният оркестър „Пирински звуци“ – от 18:30 часа пред Мощанската къща, а Пирински танцов ансамбъл „Вихрен“ от 19:00 часа ще танцува пред галерия „Свети Лука“.

Събитието обединява усилията на организаторите от Регионалния исторически музей и партньорите Община Благоевград, Народно читалище „Никола Вапцаров-1866“, Драматичния театър „Никола Вапцаров“ и Регионалното дружество „Традиция“, посочиха от музея в Благоевград.