С три проверки на кворума, спорове между парламентарни групи и забележки по начина на водене започна днешното заседание на депутатите

С три проверки на кворума, спорове между парламентарни групи, забележки по начина на водене още в началото на пленарното заседание и при гласуване на седмичната програма започнаха работа депутатите. Отхвърлени бяха редица предложения на различни парламентарни групи за включване на точки в програмата, което доведе до напрежение в залата.

Не се прие искането на "ДПС-Ново начало" в програмата за днес да бъде включен проект на решение за създаване на временна комисия за установяване на факти и обстоятелства за дейността на Джордж и Александър Сорос на територията на България и на техни фондации. Фондацията на Сорос е раздала милиони за финансиране на различни политически проекти, става дума за възстановяване на демокрацията и плурализма в България, обоснова искането за прегласуване Станислав Анастасов.

Отхвърлено беше искането на Хамид Хамид от "ДПС-Ново начало" също днес парламентът да реши за сваляне имунитета на Ивайло Чорбов от "Възраждане". Не се прие и предложението на парламентарната група за сваляне имунитета и на Славчо Крумов от "Възраждане", както и на колегата му Никола Димитров.

Мнозинството отхвърли искането на "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) за изслушване на премиера във връзка с внесен законопроект за промени в Закона за статистиката. Не се прие предложението на Божидар Божанов (ПП-ДБ) точка първа да бъде проект на решение за създаване на временна комисия за установяване на факти и обстоятелства около дейността на Делян Пеевски и свързани с него лица.

За втори път беше отхвърлено предложение за разглеждане искането на и.ф. главен прокурор за сваляне имунитета на Ивайло Чорбов от "Възраждане". Този път то беше на Явор Божанков от ПП-ДБ и се предвиждаше точката да е първа в четвъртък. ГЕРБ пазят имунитетите на депутатите от "Възраждане", коментира Божанков, след като залата не прие точката.

Мнозинството не гласува и искането на ПП-ДБ утре НС да разгледа промени в Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед действията на Русия, дестабилизиращи Украйна. Става въпрос бюджетът да събере 3 млрд. лв от транзит на руски газ, вместо от българските фирми и граждани чрез увеличаване на данъци и осигуровки, защити нуждата законопроектът да бъде разгледан Асен Василев, председател на "Продължаваме промяната".

Цончо Ганев от "Възраждане" поиска от председателя на НС Наталия Киселова да взема отношение, когато една парламентарна група - в случая ПП-ДБ, обяснява как прокуратурата и съд са завладяни от Пеевски, в същото време, по думите му, "тези видни жълтопаветни демократи стават, лягат и обясняват как четирима депутати от "Възраждане" трябва да отидат в съда и прокуратурата на Пеевски. Кога сте честни, попита депутатът.

Хамид Хамид също се обърна към председателя на парламента и поиска тя да се намесва, когато от трибуната се говорят неточности. Има достатъчно доказателства, че кметът на Варна, който лежи в ареста, "е искал 20%", каза той.

НС не е съд, няма съдебни функции, отговори Наталия Киселова.

Божидар Божанов (ПП-ДБ) настоя да се напомня, че всички депутати от ПП-ДБ са си дали сами имунитетите, когато прокуратурата ги е поискала.

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов подчерта, че обвиненията срещу депутати на партията са за политически протест, а обвиненията срещу представители на ПП-ДБ са за злоупотреба с власт, искане на подкупи. Няма да даваме повече имунитети на тази съдебна система, категоричен е той.

Вие сте малцинство и какво давате или не, няма значение, отговори му Явор Божанков от ПП-ДБ. ГЕРБ пазят вашите народни представители, посочи той.