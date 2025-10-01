Подробно търсене

Руският дипломат, обявен за „персона нон грата“, е напуснал Австрия

Специално за БТА от Цветана Делибалтова
Руският дипломат, обявен за „персона нон грата“, е напуснал Австрия
Руският дипломат, обявен за „персона нон грата“, е напуснал Австрия
Посолството на Русия в австрийската столица Виена. Снимка: Ronald Zak/АП
Виена,  
01.10.2025 10:24
 (БТА)

Няколко дни след като бе съобщено за предполагаем случай на шпионаж в нефтената, газова и химическа компания ОМВ, Австрия обяви руски дипломат за нежелано лице, съобщи уебсайтът на австрийските радио и телевизия ОРФ.

„Той вече е напуснал територията на федерацията“, съобщи говорителка на външното министерство в отговор на запитване на новинарската агенция AПA. Руското посолство преди това отказа да отнеме дипломатическия имунитет на своя служител, което би позволило той да бъде разследван. 

Дипломатът, който вече е напуснал страната, се е срещал многократно с междувременно уволнен служител на ОМВ и е бил наблюдаван от Дирекцията за държавна сигурност и разузнаване, съобщи списание „Профил“ в средата на септември. 

В рамките на обичайната процедура министерството на правосъдието е поискало от министерството на външните работи да убеди руското посолство да отнеме дипломатическия имунитет на предполагаемия разузнавач. 

Не е изненадващо, че посолството не се съобрази с тази молба за отмяна на имунитета, поради което дипломатът беше класифициран като нежелано лице съгласно член 9 от Виенската конвенция за дипломатическите отношения. 

Досега са известни само няколко подробности за предполагаемия случай на шпионаж, а прокуратурата във Виена не отговори на запитване на AПA по този въпрос от началото на миналата седмица, информира ОРФ. 

/ДИ/

Свързани новини

30.09.2025 18:43

Русия ще изгони австрийски дипломат като контрамярка, съобщи външното министерство в Москва

Русия ще изгони австрийски дипломат като ответна мярка след решението на Виена да експулсира руски дипломат, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на външното министерство в Москва.
24.03.2025 14:45

Аферата с руския шпионаж в Австрия се разраства

Само няколко дни след като прокуратурата във Виена приключи разследването си по шпионската афера около бившия служител във Федералната служба за защита на конституцията и борба с тероризма  Егисто От,  Дирекцията „Държавна сигурност и разузнаване“

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:49 на 01.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация