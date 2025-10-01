Руският дипломат, обявен за „персона нон грата“, е напуснал Австрия

Няколко дни след като бе съобщено за предполагаем случай на шпионаж в нефтената, газова и химическа компания ОМВ, Австрия обяви руски дипломат за нежелано лице, съобщи уебсайтът на австрийските радио и телевизия ОРФ.

„Той вече е напуснал територията на федерацията“, съобщи говорителка на външното министерство в отговор на запитване на новинарската агенция AПA. Руското посолство преди това отказа да отнеме дипломатическия имунитет на своя служител, което би позволило той да бъде разследван.

Дипломатът, който вече е напуснал страната, се е срещал многократно с междувременно уволнен служител на ОМВ и е бил наблюдаван от Дирекцията за държавна сигурност и разузнаване, съобщи списание „Профил“ в средата на септември.

В рамките на обичайната процедура министерството на правосъдието е поискало от министерството на външните работи да убеди руското посолство да отнеме дипломатическия имунитет на предполагаемия разузнавач.

Не е изненадващо, че посолството не се съобрази с тази молба за отмяна на имунитета, поради което дипломатът беше класифициран като нежелано лице съгласно член 9 от Виенската конвенция за дипломатическите отношения.

Досега са известни само няколко подробности за предполагаемия случай на шпионаж, а прокуратурата във Виена не отговори на запитване на AПA по този въпрос от началото на миналата седмица, информира ОРФ.