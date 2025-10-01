Китай въвежда нова виза за таланти в областта на технологиите

Китай въведе нова виза за чуждестранни таланти в областта на науката и технологиите на фона на глобалната конкуренция със САЩ, предаде Франс прес.

Китайският технологичен и финансов център - Шанхай, потвърди в бюлетин, влизането в сила на визата, която бе обявена за първи път през август.

Преди близо две седмици администрацията на американския президент Доналд Тръмп обяви, че въвежда такса от 100 000 долара за издаването на визи за чуждестранни работници, учени, инженери или компютърни програмисти, които искат да работят в САЩ.

Според китайските национални медии, новият документ не изисква предварителна покана от работодател или национална институция, за разлика от редица други видове китайски визи. Той предлага повече улеснения на притежателите си по отношение на продължителността на престоя, срока на валидност или броя на разрешените влизания в страната.

Новата виза ще се издава на млади чуждестранни специалисти, притежаващи сертификат или висше образование със специализация в областта на науките, технологиите, инженерството или математиката, съобщи официозът на Китайската комунистическа партия - вестник "Женмин Жибао". Тези професионалисти трябва да са завършили реномирани национални и международни университети или изследователски институти, уточни вестникът в коментар, целящ да разсее опасенията от приток на нискоквалифицирана работна ръка.

Дефицитът на квалифицирана работна ръка в ключови индустриални области достига близо 30 милиона души, подчертава изданието. Докато някои страни се затварят и маргинализират международните таланти, Китай с ентусиазъм се възползва от тази важна възможност и незабавно въвежда тази политика, която ще има голямо влияние върху бъдещото развитие на страната, отбеляза в социалните мрежи в. "Женмин Жибао".