АНСА: Италианският рапър Бейби Ганг е арестуван за незаконно притежание на огнестрелно оръжие

Италиански рапър - 24-годишният Бейби Ганг, беше арестуван, след като в хотелската му стая в град Милано беше открит полуавтоматичен пистолет със заличен сериен номер и пълнител с девет патрона, предаде италианската новинарска агенция АНСА.

Изпълнителят, който има марокански корени и чието истинско име е Закария Мухиб, беше отведен в затвора "Сан Виторе" в Милано след поредния си сблъсък със закона.

В искането за потвърждаване на ареста прокурорите описаха Мухиб като "много опасен човек, който проявява очевидно презрение към властите и правоприлагащите органи, включително в изпълненията си, и редовно използва истински оръжия, включително бойни, при заснемането на видеоклиповете си“.

Държавното обвинение твърди, че рапърът се е възползвал от съдействието на престъпна мрежа, специализирана в трафик на наркотици, за да се сдобие с оръжията.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и АНСА)