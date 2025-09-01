ННА: Ливанският външен министър заяви, че решението за монопол над оръжията е основен момент в утвърждаването на ливанския суверенитет

Министърът на външните работи на Ливан Юсеф Раджи даде пред базирания в Абу Даби вестник „Ал Итихад“ интервю, в което определи решението на правителството да постави държавен монопол над притежанието на оръжия като „исторически момент“, изпълняващ ключова клауза от Споразумението от Таиф, подписано преди 35 години, предаде ливанската Национална новинарска агенция (ННА).

Тази стъпка полага основите на суверенната държава, която единствена държи монопола над войната и мира, добави той.

Раджи подчерта, че това решение е възможно за реализиране само чрез консенсус между президента и министър-председателя, заедно с подкрепата на международни и регионални партньори. Той отбеляза, че глобалните финансови институции, като Световната банка и Международния валутен фонд, предоставят всяка помощ при две условия: прилагане на реформи и консолидиране на оръжията под държавна власт.

По граничните въпроси Раджи потвърди, че границата на Ливан с Израел вече е очертана от Споразумението за примирие от 1948 г., което изисква само официално потвърждение.

Що се отнася до Сирия, министърът заяви, че остава техническата работа, като се очаква сътрудничество от страна на новите власти в Дамаск.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ННА)