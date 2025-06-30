ГПБ: Външният министър на Грузия ще участва в Четвъртата конференция на ООН за финансиране на развитието

Министърът на външните работи на Грузия Мака Бочоришвили е на посещение в Испания, за да участва в Четвъртата международна конференция на ООН за финансиране на развитието (FFD4), предаде обществената медия на Грузия (ГПБ).

Според грузинското външно министерство, конференцията събира над 70 държавни и правителствени ръководители, министри на външните работи и финансите, както и други високопоставени служители от цял ​​свят.

Пред участниците в конференцията ще говорят генералният секретар на ООН Антониу Гутериш и испанският премиер Педро Санчес. Конференцията ще бъде открита от крал Фелипе VI на Испания.

Министър Бочоришвили ще произнесе реч по време на общия дебат на събитието, където ще подчертае ролята на Грузия за постигане на целите за устойчиво развитие, регионалното значение на страната и опита на Грузия в поддържането на икономическа стабилност, финансова устойчивост и растеж.

Според информация на външното министерство, посещението ще включва и двустранни срещи между министър Бочоришвили и нейните колеги министри представители на други страни.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ГПБ)