Ботев (Пловдив) продължава с реновирането на клубната си база, всички терени ще бъдат с осветление

Ботев (Пловдив) продължава с работата по реновирането на клубната си база "Никола Щерев - Старика", съобщиха от футболния клуб.

Както е известно, в началото на месеца започна ремонт на централния терен в "Коматево", където представителният отбор води своята подготовка, а юношеските формации играят своите официални мачове.

От ръководството на "канарчетата" обявиха, че вече се поставя осветление на още два от помощните терени на базата, като по този начин всички игрища ще бъдат оборудвани с осветление.

"Това не са просто ремонти.

Това е инвестиция в бъдещето – в нашите деца, в нашата школа, в нашия клуб.

Ботев възражда своите корени – с труд, сърце и любов към жълто-черната идея!

Всеки нов прожектор, всяка педя зелена трева е още една крачка към нашата обща мечта – силен Ботев, стабилен клуб и дом, с който всички да се гордеем", написаха от клуба.