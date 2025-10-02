Подробно търсене

БФС обяви програмата за мачовете от 12-ия кръг на Първа лига, който ще бъде първи след паузата за националните отбори през октомври

Атанас Василев
БФС обяви програмата за мачовете от 12-ия кръг на Първа лига, който ще бъде първи след паузата за националните отбори през октомври
БФС обяви програмата за мачовете от 12-ия кръг на Първа лига, който ще бъде първи след паузата за националните отбори през октомври
Снимка: кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков (ЕВ)
София,  
02.10.2025 15:36
 (БТА)

Дербито на 12-ия кръг на efbet Лига между отборите на Черно море (Варна) и Левски (Сф) ще се играе на 19-и октомври (неделя) от 17.30 часа, реши днес Спортно-техническата сомисия на БФС.

СТК оповести програмата за 12-ия кръг в Първа и Втора лига, като в елита ще подновят срещите сред паузата за националните отбори. През октомври с новия селекционер Александър Димитров България най-напред посреща Турция (11 октомври, 21:45 ч.) и с Испания във Валядолид (14 октомври, 21:45 часа българско време).

Янтра (Габрово) и Локомотив (ГО) пък ще се покажат в телевизионния ефир, след като тази среща от Втора лига е заложена в програмата. По всяка вероятност това ще бъде и първата среща на стадион "Христо Ботев" в Габрово, който ще приеме мач на осветление, където клубът и общината работят по изграждането му.

Приема предложената програма за 12-ти  кръг на Първа лига/efbet Лига/, както следва:
XII кръг
17.10 /петък/
Локомотив 1926 Пд   -   Ботев Вр        20.00       Диема спорт

18.10 /събота/
Ботев Пд           -    Славия 1913     15.00       Диема спорт
Лудогорец 1945     -    Спартак 1918 Вн 17.30       Диема спорт

19.10 /неделя/
Добруджа 1919 Дч   -    ЦСКА Сф         15.00       Диема спорт
Черно море Вн      -    Левски Сф       17.30       Диема спорт
Локомотив 1929 Сф  -    ЦСКА 1948 Сф    20.00       Диема спорт

20.10/понеделник/
Арда 1924 Кж       -    Септември Сф    17.30       Диема спорт
Берое СЗ           -    Монтана 1921    20.00       Диема спорт
 
Приема предложената програма за 12-и кръг на Втора лига /Mr Bit/, както следва:
ХII кръг
18.10 /събота/
Хебър 1918        -     Пирин (Блгрд)   16.00
Марек 1915        -     Дунав от Русе   16.00
Спортист Своге    -     Вихрен Санд     16.00
Етър ВТ           -     Беласица        18.00
Янтра 2019 Гб     -     Локомотив ГО    20.15   Диема спорт

19.10 /неделя/
Лудогорец II     -      Черноморец 1919 16.00

20.10/понеделник/
Севлиево        -       ЦСКА II (Сф)    16.00
Фратрия (Вн)    -       Спартак Пл      18.30   Mr Bit
Миньор Пк       -       Почива

Програмата за следващите кръгове ще бъде публикувана на 13.10.2025 г., 
след изиграване на Втори предварителен кръг от Купа България.
БФС си запазва правото на промени в програмата.

/АВ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:56 на 02.10.2025 Новините от днес

02.10.2025 15:50 Официални актове и съобщения

Според Наказателната колегия на ВКС правомощията на и. ф. главен прокурор се прекратяват по силата на чл. 173, ал. 15 от ЗСВ след изтичане на шестмесечния срок от влизане в сила на тази разпоредба, поради което искане за възобновяване на наказателно дело, подадено от и. ф. главен прокурор след 21.07.2025 г., не съставлява валидно сезиране

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация