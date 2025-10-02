БФС обяви програмата за мачовете от 12-ия кръг на Първа лига, който ще бъде първи след паузата за националните отбори през октомври

Дербито на 12-ия кръг на efbet Лига между отборите на Черно море (Варна) и Левски (Сф) ще се играе на 19-и октомври (неделя) от 17.30 часа, реши днес Спортно-техническата сомисия на БФС.

СТК оповести програмата за 12-ия кръг в Първа и Втора лига, като в елита ще подновят срещите сред паузата за националните отбори. През октомври с новия селекционер Александър Димитров България най-напред посреща Турция (11 октомври, 21:45 ч.) и с Испания във Валядолид (14 октомври, 21:45 часа българско време).

Янтра (Габрово) и Локомотив (ГО) пък ще се покажат в телевизионния ефир, след като тази среща от Втора лига е заложена в програмата. По всяка вероятност това ще бъде и първата среща на стадион "Христо Ботев" в Габрово, който ще приеме мач на осветление, където клубът и общината работят по изграждането му.

Приема предложената програма за 12-ти кръг на Първа лига/efbet Лига/, както следва: XII кръг 17.10 /петък/ Локомотив 1926 Пд - Ботев Вр 20.00 Диема спорт 18.10 /събота/ Ботев Пд - Славия 1913 15.00 Диема спорт Лудогорец 1945 - Спартак 1918 Вн 17.30 Диема спорт 19.10 /неделя/ Добруджа 1919 Дч - ЦСКА Сф 15.00 Диема спорт Черно море Вн - Левски Сф 17.30 Диема спорт Локомотив 1929 Сф - ЦСКА 1948 Сф 20.00 Диема спорт 20.10/понеделник/ Арда 1924 Кж - Септември Сф 17.30 Диема спорт Берое СЗ - Монтана 1921 20.00 Диема спорт Приема предложената програма за 12-и кръг на Втора лига /Mr Bit/, както следва: ХII кръг 18.10 /събота/ Хебър 1918 - Пирин (Блгрд) 16.00 Марек 1915 - Дунав от Русе 16.00 Спортист Своге - Вихрен Санд 16.00 Етър ВТ - Беласица 18.00 Янтра 2019 Гб - Локомотив ГО 20.15 Диема спорт 19.10 /неделя/ Лудогорец II - Черноморец 1919 16.00 20.10/понеделник/ Севлиево - ЦСКА II (Сф) 16.00 Фратрия (Вн) - Спартак Пл 18.30 Mr Bit Миньор Пк - Почива Програмата за следващите кръгове ще бъде публикувана на 13.10.2025 г.,

след изиграване на Втори предварителен кръг от Купа България. БФС си запазва правото на промени в програмата.