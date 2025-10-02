Над 20 спортни събития са в празничната програма на Община Стара Загора за празника на града

Над 20 разнообразни спортни събития са в празничната програма на Община Стара Загора по повод предстоящия празник на града, който е на 5 октомври. Това съобщи началникът на отдел „Спортни дейности“ към местната администрация Петко Крумов.

Спортните състезания за почват днес с турнир по спортна стрелба „5-ти октомври“, който ще се проведе в спортна зала “Стара Загора” и стрелкови комплекс „Лозенец“. Днес програмата на турнира предвижда тренировки, а утре предстои надпреварата 10 изстрела с пистолет за момичета, момчета, девойки, юноши и 10 изстрела с пистолет за мъже и жени. На 4 октомври е прецизната стрелба на 25 м и тази за преднопълнещи пистолети и револвери на същата дистанция, съобщават организаторите от клуб по спортна стрелба "Августа 1992".

От 3 до 5 октомври ще се проведе традиционният футболен турнир за деца Купа „Стара Загора“, в който на комплекс „Трейс арена“ ще излязат 40 отбора, разделени по възрастови групи - набор 2015, набор 2016 и набор 2017.

Програмата включва и Международен турнир по спортни танци STARA ZAGORA OPEN, който за поредна година ще събере десетки танцови двойки в спортна зала „Стара Загора“. Турнирът е организиран от Община Стара Загора, клуб по спортни танци "Загора Данс" и е част от държавния спортен календар на Българска Федерация на клубовете по спортни танци. По информация на организаторитев турнира ще се включат международни съдии в съдийския панел, както и международни състезатели.

На 4 и 5 октомври тенис кортовете над стадион „Берое“ ще посрещнат традиционния турнир по тенис на корт за "Купата на Кмета", а ХХ юбилеен автомобилен ретро събор е насрочен за 4 октомври в старозагорския парк „Артилерийски“. „Старозагорски автомобилен клуб Ретро" обещават в парада да участват автомобили с над 30 години история, които са съхранили или възвърнали своята красота и оригинален облик. Програмата на събитието включва и музикална част с Rob Money, Васко Кръпката и Подуене Блус Бенд, както и изпълнения от представителен ансамбъл за народни песни и танци „Зорница“.

Близо 100 деца и младежи, разпределени в отбори, ще вземат участие в традиционния за Стара Загора турнир по спортна гимнастика „Бързи, смели, сръчни“ на 4 октомври в залата за гимнастика на стадион „Берое“.

По повод празника на града Стара Загора отново ще бъде домакин и на ежегодния турнир по фехтовка „Купа Стара Загора". На фехтовалните пътеки сили ще премерят близо 200 сабльори от цялата страна в категория "сабя", разпределени във възрастови групи до 11 г., до 13 г., до 15 г. и до 17 години. Главен съдия на турнира ще бъде Ивайло Воденов, треньор на националния отбор, а мястото на надпреварата е спортна зала "Иван Вазов", посочват организаторите от фехтовален клуб „Железник“.

На 4 октомври скейт площадката в парк "Артилерийски" за поредна година ще е домакин на събитието PARK RUMBLE 2025. Участниците ще бъдат разделени в две групи - под 18 и над 18 годишна възраст. Надпреварата ще премине през три кръга - квалификации, полуфинал и финал. В рамките на турнира ще се състои и състезание за най-добър скейтборд трик, демонстриран от участниците в двете категории. Също така ще се проведе и надпревара за най-добър трик в пул секцията на парка.

"Спортен клуб по риболов Стара Загора" също организира турнир по спортен риболов, който ще се проведе на 5 октомври на езеро „Загорка“ в парк „Бедечка“, а в същия ден парк „Бранителите на Стара Загора“ ще приеме състезание по планинско колоездене и бягане.

Спортен клуб по лека атлетика „Берое“ организира турнир за момчета и момичета, родени между 2011 и 2014 година в различни дисциплини, който ще се проведе на 5 октомври на стадион „Берое“.

Спортната програма на Община Стара Загора по повод празника на града включва още XVII Балканиада и 44-ти Международен турнир по спортен бридж, който ще се проведе между 08 и 12 октомври в хотел „Верея“ и футболен турнир за деца, родени 2012/13 и 2014/15 година, който на 10 и 11 октовмри ще събере над 200 млади футболисти.

До края на октомври са предвидени турнир по мини футбол, Балканиада по футбол за ветерани с отбори от Кипър, Гърция, Турция и България, народни борби, състезание по кросфит, състезание по силов многобой, турнир по плуване „Берое“, турнир по карате киокушин за купа „Стара Загора“, турнир по плуване „Руси Русев“ и национален турнир по мини футбол за ветерани.