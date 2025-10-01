Нападателят на Атлетико Мадрид Алварес за интереса на Барселона: „Много съм спокоен, сезонът едва сега започва“

Нападателят на Атлетико Мадрид Хулиан Алварес коментира информациите, че Барселона се интересува от него.

„Много съм спокоен. Винаги се говори, но истината е, че сезонът едва започва. Фокусиран съм върху това да се подобрявам всеки ден, да печеля за Атлетико. Това е единственото нещо, за което мисля... Историите в социалните медии не са ми по вкуса“, ​​цитира ESPN думите на 25-годишния аржентинец.

През сезон 2025/26 Алварес е отбелязал седем гола и е дал три асистенции в осем мача. Договорът му е до 30 юни 2030 година.

Порталът Transfermarkt оценява стойността му на 100 милиона евро.