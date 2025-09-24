Подробно търсене

Донски отпадна в първия кръг на двойки на турнир по тенис от сериите "Чалънджър" в Лисабон

Ива Кръстева
Донски отпадна в първия кръг на двойки на турнир по тенис от сериите "Чалънджър" в Лисабон
Донски отпадна в първия кръг на двойки на турнир по тенис от сериите "Чалънджър" в Лисабон
снимка: Благой Кирилов/БТА
Лисабон,  
24.09.2025 21:44
 (БТА)

Националът на България за Купа "Дейвис" Александър Донски отпадна в първия кръг на двойки на турнира по тенис от сериите "Чалънджър" на клей в Лисабон (Португалия) с награден фонд 145 250 евро.

Българинът и Стефан Латинович (Сърбия) отстъпиха пред участващите с "уайлд кард" представители на домакините Франсиско Роча и Енрике Роча със 7:6(3), 5:7, 9:11 в драматичен двубой, продължил 1:48 час.

Донски и Латинов спечелиха първия сет след тайбрек, но загубиха втората част, след като допуснаха пробив в последния гейм. В решителния трети сет те поведоха със 7:4, но след 8:7 съперниците им взеха четири от следващите пет разигравания и триумфираха с успеха.

В неделя Донски допусна поражение и в първия кръг на квалификациите на сингъл в надпреварата.

/ИК/

Свързани новини

18.09.2025 14:02

Донски се класира за четвъртфиналите на двойки на "Чалънджър" по тенис в Австрия

Националът на България за Купа "Дейвис" Александър Донски се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 125"  в Бад Валтерсдорф (Австрия) с награден фонд 181250 евро. Донски и Стефан Латинович (Сърбия)

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:17 на 24.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация