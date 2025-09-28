Подробно търсене

Ива Кръстева
Донски отпадна в квалификациите на сингъл на турнир по тенис от сериите "Чалънджър" в Брага, ще играе в основната схема на двойки
снимка: Благой Кирилов/БТА
Брага,  
28.09.2025 17:23
Националът на България за Купа "Дейвис" Александър Донски отпадна в първия кръг на квалификациите на турнира по тенис от сериите "Чалънджър" на клей в Брага (Португалия) с награден фонд 91 250 евро.

Българинът отстъпи пред поставения под номер 7 Лилиан Мармусез (Франция) с 4:6, 6:7(5) за 93 минути.

Първият сет предложи пет пробива, но Донски изостана с 3:5 и не успя да навакса пасива си. Във втората част националът успя да спаси три мачбола в деветия гейм, както и още един в тайбрека, но съперникът му затвори двубоя с петата си възможност. 

Националът ще играе в турнира на двойки. Той и Стефан Латинович (Сърбия) излизат в първия кръг срещу Сезар Крецу (Румъния) и Лилиан Мармусез (Франция).

