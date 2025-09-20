Станимир Стоилов: "Гьозтепе ще играе различен футбол през този сезон, но все още нападателите ни пропускат много положения"

Гьозтепе на българския треньор Станимир Стоилов постигна категорична победа с 3:0 над Бешикташ в среща от 6-ия кръг на турската Суперлига, но отказа да изпада в еуфория, като отчете и недостатъците на отбора си. "Жълто-червените" събраха 12 точки и са на 2-о място. Начело е Галатасарай с 15 от пет мача, а третото място е Фенербахче с 11. Бешикташ е на 10-о място с 6 точки и два мача по-малко от другите отбори.

Жуан откри резултата в 4-ата минута, а Ралдней удвои в 19-ата. Третият гол беше много красив и реализиран със задна ножица от Ибрахим Сабра в 84-ата минута, след като вратарят Мерт Гюнок му отби удар с глава при контраатака от дясно.

В първите си думи Стоилов заяви, че Гьозтепе е играл дисциплинирано и организирано и с план, в който всички играчи са спазвали тактическите правила, и че това им е донесло успех. Но въпреки победата, бившият селекционер на България и Казахстан, както и наставник на Левски, има забележки към футболистите си.

"Вкарахме първия гол бързо, последван от втори, и това доведе до някои промени в стратегията ни. От този момент нататък започнахме да играем със затваряне на халфовата линия, предотвратявайки опитите на противника да търси възможности за гол. Преследвахме контраатаки. Искахме да използваме бързите си нападатели и този план проработи. Бешикташ е наистина опасен отбор и ако загубите концентрация дори за секунда, те могат веднага да създадат опасност. Това може да доведе до допускане на гол и проблеми. Работихме усилено през целия мач, за да бъдем добре организирани и да затваряме наказателните полета много ефективно“, каза Стоилов на пресконференцията след мача на стадион "Гюрсел Аксел".

И след това разкритикува нападателите на отбора, като смята, че са пропуснали прекалено много ситуации.

"Потенциалът ни определено е много по-висок от това и можем да го направим. Има как да се справим много по-добре, особено с топката. Вярвам също, че можем да бъдем много по-добри физически и както споменах преди, трябва да повишим конкурентоспособността си на определени позиции. Някои от нашите играчи трябва да подобрят формата си. Имаме различен стил, който сега е по-агресивен, основан на натиск и динамичен. Правим селекцията си на тези принципи и вярвам, че този стил на футбол създава проблеми за много отбори, особено в Турция", завърши българският специалист.

Стоилов добави, че клубът е в добро финансово състояние това лято, като е направил добри трансфери и че искат да увеличат пазарната стойност на играчите.

Бешикташ ще приеме Кайзериспор като гост на 24 септември в следващия си мач от лигата, докато Гьозтепе ще се изправи срещу Еюпспор. Но Бешикташ може да се върне към мачовете с нов треньор, тъй като според вестник "Фотоспор" Серген Ялчън може да се раздели с поста си заради лошите резултати.