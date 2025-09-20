Станимир Стоилов изведе Гьозтепе до нова победа във футболното първенство на Турция

Подробно търсене

Ива Кръстева
снимка/ Красимир Николов БТА архив
Измир,  
20.09.2025 00:13
Воденият от Станимир Стоилов отбор на Гьозтепе (Измир) продължава без загуба и след шестия кръг на турското футболно първенство, след като победи гостуващия Бешикташ с 3:0.

Точни за успеха бяха Жуан Сантос и Ралдней през първото полувреме, както и Ибрахим Сабра в 85-ата минута, който се разписа с красиво изпълнение на задна ножица.

След успеха Гьозтепе се изкачи на второ място в класирането на турския шампионат с 12 точки. Тимът вече е само на три точки зад лидера Галатасарай, който обаче е с мач по-малко. Бешикташ е на десета позиция с 6 точки от четири срещи.

Гьозтепе продължава и да няма загуба през сезона, допускайки едва два гола в шест двубоя от началото на кампанията.

