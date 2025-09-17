Ръгби клуб Валяците приема НСА в Перник на полуфинал на Купа България за ръгби 15

Ръгби клуб Валяците приема Национална спортна академия (НСА) в Перник на полуфинал на Купа България по ръгби 15, съобщи за БТА треньорът Антонио Любенов.

Мачът ще се състои на 21 септември (неделя) от 11:00 ч. на стадион „Димитър Аврамов“ в пернишкото с. Дивотино. Любенов уточни, че с този мач ще бъде дадено началото и на новия сезон 2025/2026 по ръгби 15.

Любенов коментира, че пернишкият отбор винаги излиза на терена за победа, но кадрови проблеми притесняват треньорът. Трима от състезателите са с контузии. Последният, който е пострадал, е титулярът Георги Ваклинов, който е с изваден лакът по време на националното първенство по плажно ръгби в края на август. На друг основен играч – Иван Пачаръзов, му предстои операция на коляното, същото очаква и Дани Андреев.

Някои от ръгбистите са с професионални ангажименти, които не търпят отлагане. Неяснотата относно датата за провеждане на финала също ще доведе до липсата на някои състезатели в предстоящите срещи, коментира още Антонио Любенов.

Треньорът припомни, че Държавният шампионат по плажно ръгби се е играл в Бургас, като съставът на Валяците се е класирал на шесто място, а титлата е спечелил тимът на Балкански котки (Берковица). Отборът е взел участие и в първенството по ръгби 7 в Берковица на 7 септември, където домакините от Балкански котки са станали шампиони с четири победи. Валяците се е класирал четвърти с две победи и две загуби, съобщи още Любенов.