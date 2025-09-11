Подробно търсене

Ян-Ленард Щруф и Йошихито Нишиока ще дадат старт на сблъсъка между Германия и Япония за Купа "Дейвис"

Кремена Младенова
снимка: AP Photo/Adam Hunger
Берлин,  
11.09.2025 13:14
 (БТА)

Ян-Ленард Щруф ще бъде първият тенисист в действие за Германия в последния квалификационен кръг за Купа "Дейвис" - неофициалното отборно световно първенство по тенис за мъже, като ще се изправи срещу японеца Йошихито Нишиока в петък.

В същия ден Яник Ханфман ще играе срещу Шинтаро Мочизуки.

Част от отбора на Германия е и 17-годишният Джъстин Енгел, който замени Даниел Алтмайер, след като последният се контузи на Откритото първенство на САЩ през миналия месец.

Третият в световната ранглиста Александър Зверев няма да бъде на разположение за сблъсъка с Япония поради натоварения график на ATP тура през август и септември.

Победителят от двубоя ще се класира за финалите за Купа "Дейвис" в Болоня (Италия) от 18 до 23 ноември.

/КМ/

