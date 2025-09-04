Германският тенисист Даниел Алтмайер няма да играе за своята родина в мачовете от Купа "Дейвис"

Даниел Алтмайер няма да играе за германския национален отбор в последния квалификационен кръг на неофициалното отборно световно първенство по тенис Купа "Дейвис".

Алтмайер все още има мускулна контузия, получена миналия месец в мач от третия кръг на Откритото първенство на САЩ, съобщават от тенис федерация та Германия. Той ще бъде заменен от 17-годишния Джъстин Енгел.

Ако получи игрово време в квалификационния кръг, Енгел ще стане вторият най-млад тенисист (след Борис Бекер), играл някога за Германия за Купа "Дейвис".

Номер три в световната ранглиста Александър Зверев няма да бъде на разположение на Германия за мачовете срещу Япония на 12 и 13 септември заради "пълен график с турнири на АТП през август и септември".

Яник Ханфман, Ян-Ленард Щруф, както и специалистите на двойки Кевин Кравиц и Тим Пуц са в германския състав за предстоящите двубои.

Победителите от двубоя се класират за финалите за Купа "Дейвис" в Болоня на 18-23 ноември.