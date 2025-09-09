Подробно търсене

Снимка: Минко Чернев/БТА, архив
Вайц, Австрия,  
09.09.2025 11:56
Българските състезатели спечелиха два медала на Европейското първенство по сават (френски бокс) в стил "асо" за мъже и за жени в австрийския град Вайц.

Йордан Йорданов се окичи със сребърно отличие в категория до 75 килограма, след като на финала загуби в много оспорван сблъсък от французина Гарсия Иден. Йорданов стана бронзов медалист в стил "комба" при младежите до 21 години на Световния шампионат в Пловдив през юли, а през миналата година той триумфира с континенталната титла в стил "асо" при юношите до 18 години.

Габриела Ценкова заслужи бронз при 65-килограмовите. Тя достигна до полуфиналите, където беше победена от световната шампионка Фани Серена (Франция), която в последствие спечели титлата. 19-годишната Ценкова е световна вицешампионка в стил "комба" при девойките до 21 години от Пловдив 2025.

Сават (френски бокс) съчетава удари с ръце и крака, като състезателите използват специална екипировка с ръкавици и обувки и могат да нанасят удари само с тях. Изрично са забранени ударите с колене и лакти.

