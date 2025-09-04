Трима българи стартират в Големия швейцарски турнир на ФИДЕ в Узбекистан

Тримата водещи български шахматисти при мъжете и при жените - Иван Чепаринов, Антоанета Стефанова и Нургюл Салимова, ще вземат участие на започващия днес Голям швейцарски турнир на ФИДЕ в град Самарканд в Узбекистан.

Надпреварата ще се проведе в 11 кръга по швейцарска система и е с общ награден фонд от 855 000 щатски долара. Завършилите на първите две позиции и при мъжете, и при жените ще получат правото да участват в Турнира на претендентите за световната титла по шахмат.

При мъжете участие ще вземат 116 шахматисти, които ще си разпределят 625 000 долара. Сред стартиращите са настоящият световен шампион Гукеш Домараджу, сънародниците му Арджун Еригаиси и Рамешбабу Прагнананда, французите Алиреза Фируджа и Максим Вашие-Лаграв, американецът Левон Аронян, руснаците Ян Непомнящи и Александър Гришчук, израелецът Борис Гелфанд, както и представителят на домакините от Узбекистан Нодирбек Абдусаторов.

При жените Стефанова и Салимова ще бъдат в конкуренцията на 60 шахматистки. Сред тях личат имената на украинките Анна Музичук и Мария Музичук, китайката Тан Чжони, рускините Катерина Лагно и Полина Шувалова, Александра Костенюк от Швейцария и Харика Дронавали от Индия. Наградният фонд при жените е 230 000 долара.