ИАНМСП отчете преизпълнение на проекта за интернационализация на българските предприятия, предстои продължението му

Делян Петришки
Бойко Таков, изпълнителен директор на ИАНМСП. Снимка: Христо Касабов/БТА, архив
София,  
04.09.2025 13:46
 (БТА)

Ръководството на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) отчете преизпълнение на заложените индикатори по проекта в подкрепа на  интернационализацията на българските малки и средни предприятия (МСП) на заключителна онлайн пресконференция днес.

От насърчителната агенция обявиха и предстоящото му продължение, надграждайки го с нови събития.

В пресконференцията участваха изпълнителният директор на ИАНМСП Бойко Таков, Борислав Димитрачков, заместник-изпълнителен директор и ръководител на проекта, както и експерти от Агенцията.

Общият бюджет на отчетения проект, чиито две приоритетни оси са иновациите и растежа, е 9,993 млн. лева. От тях 1,666 млн. лева са целевите средства за подкрепа на фирмите от региони в преход, а останалите 8,328 млн. лева са насочени към насърчаване дейността на МСП в по-слабо развитите региони на България.

Обобщената статистика показва, че при заложен брой от 190 компании, които да бъдат подкрепени с изпълнявания през последните две години проект BG16RFPR001-1.002 "Реализация на мерки за интернационализация на българските МСП чрез подкрепа на дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)", финансиран по Програма “Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 (ПКИП), са подпомогнати 371 микро, малки и средни предприятия. От тях 67 са компаниите от региони в преход, а останалите 304 фирми са от по-слабо развити региони на България – Южен централен; Югоизточен; Североизточен; Северен централен и Северозападен.

Преизпълнение има и при заложения индикатор за броя на промоционалните събития за представяне на България и сектори от националната икономика. От Агенцията отчетоха участие в 25 промоционални събития на територията на България, което е с 5 мероприятия над заложената цел. От ИАНМСП декларираха 58 събития в чужбина при предвидени 46.

В подкрепа на интернационализацията на българските малки и средни предприятия (МСП) и подпомагане на тяхната експортна дейност от Агенцията отчетоха изпълнението на следните дейности: реализиране и провеждане на обучения, национални участия в специализирани международни панаири и изложби в чужбина, провеждане и участие на български производители в търговски мисии в чужбина и др. 

От ИАНМСП предоставиха и информация за подкрепените със средства по проекта индивидуални участия на фирми на вътрешни и външни за страната бизнес форуми. Подкрепа за участие на национални събития са получили 43 компании, при заложена бройка от 25 компания. Други 328 МСП са получили помощ от Агенцията при участието им на форуми в чужбина.

При заложена подкрепа на 25 компании за присъствието им на национални събития, от Агенцията отчетоха 43 подкрепени компании. За подкрепа за събития в страната са заложени 25 компании, а отчетените са 43. От ИАНМСП обявиха и подпомогнати 328 МСП при участието им на мероприятия в чужбина, при целево ниво от 165 фирми. 

Бойко Таков обяви на пресконференцията, че се подготвя предстоящо продължение на проекта и през сегашния програмен период, като изрази надежда договорът по него да бъде сключен до месец. В продължението на програмата няма да има съществени промени, освен разработването на продуктови и пазарни анализи, добави Таков. Тази дейност беше заложена в отчетения проект, но остава неизпълнена, а средствата по нея са разпределени към останалите мерки, заявиха от Агенцията по време на представянето на постигнатите резултати. 

Очаква се от ИАНМСП да започнат през следващата седмица консултациите с браншовите организации относно техните виждания и предложения, които да залегнат в графика на новата програма в подкрепа на интернационализацията на българските МСП и предоставянето от страна на ИАНМСП на адекватни инструменти за успешното им позициониране на европейски и международни пазари.  

/ВЙ/

